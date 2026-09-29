Круговой назвал переход в ЦСКА из «Зенита» лучшим решением в карьере

Игрок сборной России Данил Круговой назвал трансфер из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере.

— Переход из «Зенита» в ЦСКА — это лучшее ваше решение в карьере?

— Скорее всего, да, потому что нужно было выйти из зоны комфорта, плюс возраст уже такой был. Пик карьеры, когда нужно было выбирать между двумя решениями. Подписать контракт с «Зенитом», его же предлагали, или перейти в ЦСКА, чтобы получать регулярную игровую практику. Думаю, что последнее было правильным решением. Поэтому мы с женой сели, пообщались, решили, что нужно пробовать, потому что футбол не вечен. Хочется еще показать себя, показать, на что я способен, ради чего вообще тренируюсь, поэтому рад, что, тьфу-тьфу, все идет хорошо, своим чередом, — приводит слова Кругового ТАСС.

Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» в 2024 году. В сезоне-2026/27 футболист принял участие в 12 играх армейцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 6 миллионов евро.

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