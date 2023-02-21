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Сегодня, 15:31

«Сочи» отдал Ушатова в аренду в «Енисей»

Руслан Минаев
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«Сочи» объявил о переходе полузащитника Кирилла Ушатова в «Енисей».

23-летний хавбек перешел в красноярский клуб на правах аренды до конца этого сезона. В контракте есть предусмотрена возможность продления аренды.

В этом сезоне Ушатов провел за клуб 11 матчей и отметился двумя результативными передачами.

ФК Енисей
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Краснодар

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