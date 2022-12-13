«Динамо» может заплатить «Сочи» более 4 миллионов евро за Коваленко

«Динамо» сделало предложение «Сочи» по покупке полузащитника Александра Коваленко, утверждает «РБ Спорт».

Как ранее сообщал «СЭ», сочинцы хотят досрочно вернуть 19-летнего россиянина из аренды в «Крыльях Советов». По данным «РБ Спорт», это связано с предложением бело-голубых по футболисту.

Источник заявляет, что «Динамо» готово заплатить за игрока более 4 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Коваленко забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.