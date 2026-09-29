Глушенков — о европейских турнирах: «Что там смотреть? Как «Бавария» просто контролирует мяч?»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему не наблюдает за матчами европейских турниров.

По словам футболиста, он не видит в этих играх динамики, поэтому предпочитает спать или готовиться к тренировке, а не тратить на них время.

«Что там смотреть? Я включил «Буде-Глимт» и «Баварию», посмотрел пять минут — и что толку? Глядеть, как «Бавария» просто контролирует мяч? Я лучше сериал посмотрю. То же самое было и на ЧМ: команды перекатывают мяч, а другие стоят в штрафной. Ну и какой смысл за этим наблюдать?» — цитирует Глушенкова matchtv.ru.

В сезоне-2026/27 27-летний полузащитник провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

Российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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