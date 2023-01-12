Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Ребко вошел в тренерский штаб «Факела»

Тренерский штаб «Факела» пополнился Алексеем Ребко, который ранее трудился в «Локомотиве» главным тренером клубной академии, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Ранее Ребко также работал в футбольной школе «Строгино».

В «Факеле» экс-игрок сборной Росии будет исполнять функции помощника главного тренера.

В бытность игроком он выступал за «Спартак», «Москву», «Динамо», «Ростов» и «Луч-Энергию».