Полузащитник «Факела» Шаваев покинул воронежский клуб
Полузащитник «Факела» Алихан Шаваев покинул команду, сообщает пресс-служба Telegram-канала клуба.
Отмечается, что контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию.
29-летний полузащитник перешел из «Балтики» в «Факел» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за воронежский клуб (9 в РПЛ и 5 в Кубке России) и не отличился результативными действиями.
По итогам 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
Источник: https://t.me/pfcfakel/5017
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|00:00
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|3.03
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|3.03
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