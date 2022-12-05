Полузащитник «Факела» Шаваев покинул воронежский клуб

Полузащитник «Факела» Алихан Шаваев покинул команду, сообщает пресс-служба Telegram-канала клуба.

Отмечается, что контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию.

29-летний полузащитник перешел из «Балтики» в «Факел» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за воронежский клуб (9 в РПЛ и 5 в Кубке России) и не отличился результативными действиями.

По итогам 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.