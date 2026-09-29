Защитник Монтес вернулся в «Локомотив» после получения травмы в расположении сборной Мексики
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес, получивший повреждение в расположении сборной Мексики, вернулся в расположение клуба, сообщила пресс-служба железнодорожников.
Ранее СМИ сообщали, что 29-летний футболист травмировал ягодичную мышцу.
«Наш защитник не сможет принять участие в ближайших товарищеских играх сборной Мексики по медицинским показаниям.
Сегодня он прилетел в Москву и приступил к восстановлению и тренировочной работе на базе клуба. Здоровья Сесару», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».
В сезоне-2026/27 Монтес принял участие в 4 матчах «Локомотива» и не отметился результативными действиями.
Источник: ФК «Локомотив»
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|
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|6
|1
|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
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|0
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|6
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|2
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|
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|9
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14
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|9
|1
|4
|4
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|
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|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
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16
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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