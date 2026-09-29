Защитник Монтес вернулся в «Локомотив» после получения травмы в расположении сборной Мексики

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес, получивший повреждение в расположении сборной Мексики, вернулся в расположение клуба, сообщила пресс-служба железнодорожников.

Ранее СМИ сообщали, что 29-летний футболист травмировал ягодичную мышцу.

«Наш защитник не сможет принять участие в ближайших товарищеских играх сборной Мексики по медицинским показаниям.

Сегодня он прилетел в Москву и приступил к восстановлению и тренировочной работе на базе клуба. Здоровья Сесару», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

В сезоне-2026/27 Монтес принял участие в 4 матчах «Локомотива» и не отметился результативными действиями.

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