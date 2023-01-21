Владас Мотека назначен тренером-аналитиком ФК «Ахмат»

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Литовский специалист Владас Мотека назначен тренером-аналитиком ФК «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.

Ранее он работал в тренерском штабе Сергея Ташуева в солигорском «Шахтере».

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 17 туров.