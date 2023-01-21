Владас Мотека назначен тренером-аналитиком ФК «Ахмат»
Литовский специалист Владас Мотека назначен тренером-аналитиком ФК «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.
Ранее он работал в тренерском штабе Сергея Ташуева в солигорском «Шахтере».
«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 17 туров.
Источник: https://fc-akhmat.ru/news/
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|5
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|
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|29
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|
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|4
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
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|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
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|5.03
|14:00
|
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|
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Крылья Советов
|14
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Спартак
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
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|
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|И
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|3
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