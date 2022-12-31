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Сегодня, 15:10

Артем Горлов официально назначен главным тренером «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Артем Горлов.
Фото ФК «Енисей»

Главным тренером «Нижнего Новгорода» стал Артем Горлов — молодой и перспективный наставник с лицензией UEFA Pro, сообщает пресс-служба клуба.

Уже 7 января 2023 года игроки клуба выйдут из отпуска и под руководством нового тренера начнут работу на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«В 35 лет он обладает значительным опытом работы в футболе, в том числе за границей. Начинал тренером-аналитиком, но уже в 27 лет возглавил клуб второго дивизиона «Домодедово», став на тот момент самым молодым российским футбольным главным тренером.

В последние годы работы Артем Горлов смог добиться высоких результатов. В 2020 году возглавлял клуб латвийской первой лиги «Локомотив Даугавпилс» (ныне «Ноа Юрмала»), который вывел в высшую лигу. В текущем сезоне под руководством Артема Горлова красноярский «Енисей» ушел на перерыв, разместившись в зоне стыковых матчей — на четвертой строчке, ведя борьбу за выход в премьер-лигу с «Рубином», «Балтикой» и «Аланией», — говорится в заявлении нижегородского клуба.

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что с новым главным тренером команды заключили контракт на три года.

31 декабря «Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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