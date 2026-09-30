БЕТСИТИ устроил для VIP-клиентов футбольный день на базе «Динамо»

26 сентября VIP-клиенты БЕТСИТИ посетили тренировочную базу московского «Динамо» в Новогорске и увидели изнутри, как устроена жизнь одного из ведущих футбольных клубов страны.

Для гостей провели экскурсию по базе: они увидели, где футболисты живут, обедают, отдыхают и восстанавливаются после матчей, побывали в зале для пресс-конференций, а также посетили тренировку основной команды «Динамо». После занятия игроки пообщались с гостями, раздали автографы и сфотографировались с клиентами БЕТСИТИ.

VIP-клиенты БЕТСИТИ на базе «Динамо».

На этом футбольная программа не закончилась. Гости сами вышли на поле и приняли участие в тренировке под руководством одного из тренеров «Динамо», после чего разделились на две команды и провели товарищеский матч.

БЕТСИТИ является титульным партнером московского «Динамо». После девяти туров бело-голубые занимают третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.