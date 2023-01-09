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Сегодня, 15:09

«Оренбург» приобрел права на Хотулева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли договоренности о переходе центрального защитника Данила Хотулева.

«Данила Хотулев — наш! Теперь не аренда. ФК «Оренбург» заключил контракт и приобрел права на защитника Данилу Хотулева, с прошлого сезона выступавшего за нашу команду на правах аренды. Добро пожаловать домой, оренбуржец!» — говорится в Telegram-канале «Оренбурга».

Хотулев является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева.

За «Оренбург» защитник играет с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей за команду в РПЛ и две игры — в Кубке России.

Источник: https://t.me/fcorenburg/1841
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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