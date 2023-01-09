«Оренбург» приобрел права на Хотулева

Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли договоренности о переходе центрального защитника Данила Хотулева.

«Данила Хотулев — наш! Теперь не аренда. ФК «Оренбург» заключил контракт и приобрел права на защитника Данилу Хотулева, с прошлого сезона выступавшего за нашу команду на правах аренды. Добро пожаловать домой, оренбуржец!» — говорится в Telegram-канале «Оренбурга».

Хотулев является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева.

За «Оренбург» защитник играет с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей за команду в РПЛ и две игры — в Кубке России.