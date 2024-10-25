Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:15

«Авангард» подписал олимпийского чемпиона, от которого отказался весной. Прохоркин вызван спасать омский клуб

«Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Авангарда Николай Прохоркин
Николай Прохоркин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Центрфорвард в третий раз подписал контракт с омичами.

Если вы думали о том, что в одну реку нельзя войти дважды, то хоккей поменяет ваше представление. Нападающий Николай Прохоркин подписал контракт с «Авангардом», и это уже третье пришествие игрока в омский клуб. Причем последний раз Прохоркин подписывался в Омске по ходу прошлого сезона, но по его окончании оказался не нужен «Авангарду». Что же изменилось сейчас?

Форвард СКА Сергей Толчинский. «Я ни разу не слышал от Ротенберга, что он хочет обмена Толчинского». Бабаев — про Прохоркина, «Барыс», звезд СКА и Чинахова

«Авангард» проиграл четыре из пяти последних матчей и все больше отстает от первой восьмерки — настоящая катастрофа для клуба, который привык решать самые высокие задачи. Но под руководством Сергея Звягина команда продолжает валиться. «Авангард» уже покинули защитник Артем Чмыхов и нападающий Иван Николишин, но на этом перемены в омском клубе явно не закончатся. Под вопросом будущее в команде защитника Даррена Дица и нападающих Алексея Макеева и Станислава Галиева. При этом очевидно, что омичам необходимо усиление.

Американец Коул Кэсселс в качестве центрфорварда второго звена не убедил, и в Омске решили вернуться к проверенному варианту в лице Прохоркина. Учитывая, что со старта сезона прошло уже почти два месяца, условия очень хорошие — 30 миллионов рублей до конца сезона. И ведь практически нет сомнений, что Прохоркин сильнее Кэсселса. Так почему сразу не подписали российского центрфорварда, а потратили вакансию легионера на среднего хоккеиста?

Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Николай очень неплохо провел концовку прошлого регулярного чемпионата за «Авангард» после обмена из «Сибири» — 19 (10+9) очков в 26 матчах. Но в плей-офф совсем не выделялся. И при этом долго находился на рынке свободных агентов — было понятно, что на маленький контракт привыкший получать хорошие деньги Прохоркин не согласится. И ждал не зря — в «Авангарде» почти наверняка он будет играть в топ-6.

Вот только вряд ли подписание опытного форварда может качественно улучшить игру омичей. По-настоящему звездный сезон Прохоркин выдал в последний раз лет пять назад в СКА, а затем целый ряд травм не позволили форварду остаться на этом уровне. И сильно сомневаюсь, что в 31 год нападающий может заметно улучшить свою игру.

Николай Прохоркин. «Питер — тяжелый город. Он съедает людей». Откровенное интервью Николая Прохоркина

Проблемы «Авангарда» гораздо глубже, и одним Прохоркиным здесь не обойдешься. Многое можно списать на тяжелую травму главного игрока команды Владимира Ткачева, который вернется в строй незадолго до Нового года, но состав омичей не настолько слаб, чтоб так проваливаться без своей звезды. И при нынешней конкуренции в Восточной конференции «Авангард» сильно рискует остаться без плей-офф.

Матчи КХЛ — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пустые трибуны, провальная игра, хоккеисты-тусовщики, мечтающие об отпуске. Нужен ли КХЛ такой клуб?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 15 4 32
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 Торпедо 19 10 9 23
5 ЦСКА 19 8 11 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Сал. Юлаев 16 10 6 20
6 Сибирь 18 9 9 19
7 Адмирал 17 8 9 19
8 Ак Барс 15 9 6 18
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 18 5 13 12
12 Барыс 19 5 14 11
Результаты / календарь
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
25.10 18:00
Лада – Трактор
 - : -
25.10 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
25.10 19:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
25.10 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
25.10 19:30
Спартак – СКА
 - : -
25.10 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости