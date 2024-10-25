«Авангард» подписал олимпийского чемпиона, от которого отказался весной. Прохоркин вызван спасать омский клуб
Если вы думали о том, что в одну реку нельзя войти дважды, то хоккей поменяет ваше представление. Нападающий Николай Прохоркин подписал контракт с «Авангардом», и это уже третье пришествие игрока в омский клуб. Причем последний раз Прохоркин подписывался в Омске по ходу прошлого сезона, но по его окончании оказался не нужен «Авангарду». Что же изменилось сейчас?
«Авангард» проиграл четыре из пяти последних матчей и все больше отстает от первой восьмерки — настоящая катастрофа для клуба, который привык решать самые высокие задачи. Но под руководством Сергея Звягина команда продолжает валиться. «Авангард» уже покинули защитник Артем Чмыхов и нападающий Иван Николишин, но на этом перемены в омском клубе явно не закончатся. Под вопросом будущее в команде защитника Даррена Дица и нападающих Алексея Макеева и Станислава Галиева. При этом очевидно, что омичам необходимо усиление.
Американец Коул Кэсселс в качестве центрфорварда второго звена не убедил, и в Омске решили вернуться к проверенному варианту в лице Прохоркина. Учитывая, что со старта сезона прошло уже почти два месяца, условия очень хорошие — 30 миллионов рублей до конца сезона. И ведь практически нет сомнений, что Прохоркин сильнее Кэсселса. Так почему сразу не подписали российского центрфорварда, а потратили вакансию легионера на среднего хоккеиста?
Николай очень неплохо провел концовку прошлого регулярного чемпионата за «Авангард» после обмена из «Сибири» — 19 (10+9) очков в 26 матчах. Но в плей-офф совсем не выделялся. И при этом долго находился на рынке свободных агентов — было понятно, что на маленький контракт привыкший получать хорошие деньги Прохоркин не согласится. И ждал не зря — в «Авангарде» почти наверняка он будет играть в топ-6.
Вот только вряд ли подписание опытного форварда может качественно улучшить игру омичей. По-настоящему звездный сезон Прохоркин выдал в последний раз лет пять назад в СКА, а затем целый ряд травм не позволили форварду остаться на этом уровне. И сильно сомневаюсь, что в 31 год нападающий может заметно улучшить свою игру.
Проблемы «Авангарда» гораздо глубже, и одним Прохоркиным здесь не обойдешься. Многое можно списать на тяжелую травму главного игрока команды Владимира Ткачева, который вернется в строй незадолго до Нового года, но состав омичей не настолько слаб, чтоб так проваливаться без своей звезды. И при нынешней конкуренции в Восточной конференции «Авангард» сильно рискует остаться без плей-офф.
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|9
|Лада
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|7
|11
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|10
|Авангард
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|Амур
|18
|5
|13
|12
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|Барыс
|19
|5
|14
|11
|25.10
|18:00
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Лада – Трактор
|- : -
|25.10
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|
Локомотив – Амур
|- : -
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
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|25.10
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|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|25.10
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|
Спартак – СКА
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Куньлунь РС – ЦСКА
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