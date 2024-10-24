В Канаде сходят с ума по юниору из СКА. Фанаты «Монреаля» устроили «демидоманию» еще до его приезда в НХЛ

Иван Демидов полностью оправдывает выданные ему авансы по обе стороны океана.

Иван Демидов по-настоящему хорош этой осенью: 15 очков в 19 матчах при скудном игровом времени и вчерашний ассистентский покер во встрече с «Куньлунем» — прямое тому подтверждение. Особенно вкусной прошлым вечером получилась передача на первый гол Сергея Плотникова, которую он выдал на дальнюю штангу после «карусели» с Евгением Кузнецовым.

Однако не меньшего внимания заслуживает пас на все того же Плотникова в середине третьего периода, когда 18-летний нападающий сделал перехват в чужой зоне и мгновенно нашел на пятачке опытнейшего партнера.

Причем уже его второй четырехочковый матч в этом сезоне случился незадолго до приезда в Россию менеджеров «Монреаля», которые жаждут вживую увидеть игру своего проспекта, пообщаться с ним и обсудить план его развития с Романом Ротенбергом. Вице-президент по хоккейным операциям Джефф Гортон и главный скаут «Канадиенс» Николай Бобров до Санкт-Петербурга еще не добрались, но текущей формой юниора, набирающего баллы четвертый матч подряд, должны быть довольны. Как и болельщики «Канадиенс», которые последние несколько месяцев следят за каждой сменой будущего лидера.

В отличие от Малайзии, Индонезии и других исконно хоккейных стран, в Квебеке действительно смотрят абсолютно все матчи с участием Демидова. Стоит ему отличиться результативным действием или сыграть нестандартно, как зарубежные соцсети начинают кишеть его видеонарезками.

Порой «демидомания» в Канаде доходит до абсурда. Не восхищаться молодым россиянином действительно сложно. Еще сложнее фанатам «Хабс» абстрагироваться от того факта, что игровое время Ивана принципиально не увеличивается, несмотря на количество набранных очков и его вклад в результат команды. Вот и вчера со своими 12 минутами он стал четвертым хоккеистом СКА по времени, проведенному на площадке — и этот факт канадскую аудиторию прилично нервирует.

А по-настоящему их приводит в бешенство то, что Демидов в Мытищах не сыграл ни одной смены в большинстве. Более того, за последние 10 матчей он провел на льду в неравных составах всего 35 секунд — все они пришлись на встречу с «Нефтехимиком» 15 октября.

Защитник «Куньлуня» Алексей Кожевников и нападающий СКА Иван Демидов. Фото ХК СКА

Совсем скоро у Гортона и уроженца Санкт-Петербурга Боброва, прекрасно знающего Ротенберга, будет возможность лично высказать опасение айстаймом одного из главных талантов франшизы. Только рычагов давления на тренера армейцев и у них, и у агента Ивана попросту нет. Кажется, помочь могут только мягкая сила и убеждение.

К кому точно не может быть вопросов, так это к Демидову. В свои 18 лет он выжимает из предоставляемых ему возможностей практически максимум. Пытаться играть в обделенного и взбрыкивать в текущей ситуации — себе дороже. Иначе можно повторить судьбу Василия Подколзина, Ярослава Аскарова и Кирилла Марченко, которые в последний сезон по контракту с питерцами томились в ВХЛ или смотрели хоккей с трибун.