«Я уже немного помог ему раньше». Василевский против Овечкина, Гретцки переживает за Александра

Голкипер «Тампы» «засушил» «Вашингтон», а капитан «Кэпиталз» получил слова поддержки от легендарного канадца.

Россияне выделяются в стартовый месяц сезона НХЛ и провели ряд ярких противостояний. Никита Кучеров и Артемий Панарин, Кирилл Капризов и Евгений Малкин, Иван Барбашев и Матвей Мичков, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, Сергей Бобровский и другие есть в топе бомбардиров, снайперов и ассистентов, новичков и вратарей. Наши уже сыграли несколько красивых матчей друг против друга, выбили результативные серии или добились крутых карьерных достижений.

Александр Овечкин и Андрей Василевский в этом плане несколько отстали от соотечественников. Но где Овечкин — там всегда рекорды и обсуждение. На неделе на сайте НХЛ вышел очередной материал в поддержку великой гонки Александра за рекордом Уэйна Гретцки, затем матчи «Вашингтона» и «Филадельфии» подарили первую встречу Ови с Мичковым, а дальше капитан «Кэпиталз» добрался до новой игры против Василевского и Кучерова.

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Овечкин и Гретцки: снайпер и его главный фанат

Гретцки хорошо относится к Овечкину и ждет его на вершине списка снайперов НХЛ всех времен. Это давно не секрет. Легендарный канадец из тех, кто считает, что рекорды для того, чтобы их били. Правда, сам выдающийся плеймейкер за 20 лет в лиге сделал много, чтобы его статистические достижения не превзошли. Бомбардирский и ассистентский рекорды Уэйна кажутся за пределами досягаемости даже для главного гения современности Коннора Макдэвида. Со значимым, но менее ценным для него снайперским результатом все оказалось не настолько «на все времена».

39-летний Овечкин вошел в свой 20-й сезон в 41 шаге от повторения достижения и рассказал о значении поддержки Великого.

«Это здорово. Даже когда у меня спады, он иногда пишет мне сообщения и говорит: «Не беспокойся об этом. Все придет». Он на моей стороне», — сказал капитан «Вашингтона» на прошлой неделе. Об отношении канадца к себе россиянин добавил: «Если такой человек болеет за меня, это очень круто. Он лучший игрок и отличный человек. Он поддерживает меня, а это очень крутая вещь».

Гретцки в прошлом месяце в очередной раз выразил надежду, что все придет — если не в этом, то в следующем регулярном чемпионате.

«О да, конечно. Это всего лишь вопрос времени, случится это в конце этого [сезона], начале следующего, когда угодно. Должен сказать, что он отличный игрок, отличный голеадор», — сказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона». Величайший хоккеист всех времен также исправно обращает внимание на мастерство снайпера: «Я имею в виду его бросок. Посмотрите на парней вроде Бретта Халла, Марио Лемье, Майка Босси. У них были такие возможности. Они не промахивались мимо ворот. Если вы мажете мимо ворот, то не сможете забить. Ови, Босси, Яри Курри, Брет Халл — они не мажут мимо ворот. И в этом разница между великим голеадором и хорошим, правильно? И он может быть в любой позиции на льду, но попадет в ворота».

Известно, что мнение самого Овечкина о преследовании рекорда Гретцки менялось с годами.

В 2017-м Александр скептически относился к идее великой гонки: «Я не думаю, что это возможно. Я говорил с Уэйном, не считаю, что эти рекорды могут быть когда-то побиты».

В 2019-м обладатель Кубка Стэнли вышел на новый виток карьеры и при высоком уровне результативности стал все чаще обсуждать вроде бы невозможное: «Я попробую, постараюсь сделать это, но вы никогда не знаете, что случится в будущем».

С конца декабря 2022-го счетчик голов Овечкина уступает только Гретцки после прохождения отметки в 801 гол от Горди Хоу, и даже с замедлением в прошлом регулярном чемпионате россиянин подошел к этому сезону в 42 шагах от вершины 895: «Очевидно, это все еще 42 гола. Я не становлюсь моложе, я старею, но самая главная вещь — оставаться здоровым и делать свою работу. Я стараюсь забивать, стараюсь создавать, играть мощно, и самая главная вещь — выиграть еще Кубок. Дело не в моем рекорде».

Заодно перед стартом регулярки Александр ответил на вопрос о давлении: «Что ж, это мой 20-й сезон. Вы думаете, я взвалю этот груз на свои плечи, а вы, ребята, будете думать, как же я играю? Нет. Мне просто нужно выходить и наслаждаться этим, и посмотрим, что будет».

Гретцки забил 802-й гол в НХЛ и прошел Хоу как лучший снайпер лиги всех времен 23 марта 1994 года в составе «Лос-Анджелеса». Только он знает, что это за чувство — гонка за выдающимся достижением. И теперь считает важным потенциальный рекорд Овечкина.

«Это здорово для игры. Это здорово для всего спорта», — сказал Гретцки. Овечкин говорит: «Надеюсь, когда я буду близко, он даст мне какой-нибудь совет. Но не сейчас».

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Овечкин и Мичков: первая встреча в НХЛ

Перед двумя матчами «Вашингтона» и «Филадельфии» за два дня североамериканская пресса не упустила возможность противопоставить главную русскую звезду лиги с талантом более следующего поколения. Суперветеран Овечкин и новичок Мичков — их даже сравнивали по результативности, но по манере у 19-летнего форварда есть и другие ориентиры.

«Да, мы встречались в России, но [что еще рассказать] не знаю», — сказал Овечкин перед матчем в Филадельфии. О вызовах для новичка лиги форвард добавил: «Думаю, ему просто нужно быть терпеливым, играть в свой хоккей. Знаю, что Олег Знарок здесь [в структуре «Филадельфии» с лета], так что он в хороших руках. Как по мне, нужно терпение, своя игра — это самое главное. Если будешь слишком много думать, делать что-то слишком много, то это не сработает».

Овечкин ответил на вопрос, радует ли его появление таких игроков нового поколения из России.

«Да, конечно, знаете ли. Считаю, это весело, когда талантливые игроки приезжают сюда, играют как надо, прокладывают себе дорогу. Как игрок, наслаждаешься этим, желаешь им удачи. Посмотрим, что будет», — сказал Александр. На уточнение, как он реагировал на обновление своих юниорских рекордов Матвеем, нападающий повторил: «Да, я рад за него. Как сказал, он талантливый парень, он в хороших руках здесь. Как говорил, остается быть терпеливым, играть в свой хоккей — и все будет в порядке».

Сам Мичков назвал честью и историческим моментом встречу с Овечкиным в НХЛ.

«Все смотрели на него, когда были юными. Я следил за ним в юности. Он один из величайших игроков всех времен, определенно один из лучших», — сказал Матвей. Форвард добавил: «Это уникально, исторический момент — матч против такого игрока. Это честь».

«Вашингтон» забрал оба матча с «Филадельфией» (4:1 и 6:3). Мичков отмечался результативными действиями в обоих — и когда в один день играли все 32 клуба лиги, и когда его команда вышла на единственную встречу дня. Матвей сделал передачу при одной шайбе «Флайерз» на своей арене, в Вашингтоне поучаствовал в догонялках и собрал гол и пас при розыгрышах численного преимущества. В подборку хайлайтов также попал его удар клюшкой по льду от досады при голе Пьера-Люка Дюбуа в пустые ворота. Следом в таком же формате отличился Овечкин.

Так Александр провел второй гол в шестом матче этого сезона. Чтобы открыть счет шайбам в регулярке, снайперу потребовалось четыре игры. За это время он прошел отметку в 700 передач за карьеру и в стартовой расстановке был переведен с привычного левого края на правый. Капитан «Кэпс» начал с гола в игре на подправлении перед воротами при новой встрече с «Нью-Джерси», затем поднял планку своего достижения по шайбам в пустые ворота (58 против 56 у Гретцки) и встал в 39 шагах от повторения главного рекорда.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Овечкин и Василевский: первый сухой матч вратаря «Тампы» против «Вашингтона»

Перед матчем «Тампы» с «Вашингтоном» североамериканская пресса не упустила возможность противопоставить двух русских звезд лиги — главного снайпера и одного из лучших вратарей. Овечкин за свою карьеру забил 50 голов и набрал 96 очков в 81 матче против «Лайтнинг», в их числе — 11 шайб в 20 играх против Василевского. Андрей перед новой встречей с соотечественником, которого называет «парнем» и «мужиком», пошутил о важной составляющей игры с ним — нужны удача и немного надежды.

«Просто закрыть глаза и верить в лучшее», — сказал Василевский после тренировки накануне матча в Тампе. Голкипер оценил достижения соотечественника и рассмеялся о своем вкладе: «Он приближается к рекорду, ты понимаешь, что он будет использовать каждую возможность. Я уже немного помог ему, пропустил несколько голов в предыдущие годы. Сделаю все возможное, чтобы остановить каждый его бросок, но когда он у него столь легендарный бросок и есть возможность атаковать, это действительно сложно реализовать. Что ж, постараемся оставаться в хорошей позиции и надеяться на лучшее».

Овечкин, Василевский и Кучеров общаются при встрече, причем капитан «Вашингтона» не упускает возможности поговорить с вратарем «Тампы» во время игры и тем самым сбить его концентрацию.

«Он отличный человек и великолепный лидер в то же время. Мне посчастливилось играть с ним в национальной команде. Он величайший снайпер всех времен, это точно. Так что нам всем очень повезло жить в этом поколении. Мне достаточно повезло делить с ним лед и пытаться остановить его броски», — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли. Голкипер назвал «Кэпиталз» дисциплинированной командой и добавил: «Мы должны тоже оставаться дисциплинированными, выполнять наш игровой план, а мне, очевидно, нужно сделать несколько спасений, если мы хотим иметь шанс на победу. Мне необходимо отразить несколько бросков, это важно, и мы начнем идти от этого».

«Тампа» забрала матч с «Вашингтоном» (3:0). У «Лайтнинг» и «Кэпиталз» интригующе накладывались звенья Кучерова и Овечкина, но капитана «Кэпс» не было на льду, когда лидер атак «Болтс» после включения Джейка Гюнцеля разыграл вторую голевую комбинацию вечера и вывел на завершение Брэйдена Пойнта. Овечкин в Тампе ограничился двумя бросками. Василевский отразил каждый из 31 броска гостей и выбрался из личной серии с тремя поражениями, оформил 35-й матч на ноль в карьере и первый против столичного клуба. «Лайтнинг» засушили «Кэпиталз» впервые с апреля 2014 года.

«Буду счастливым человеком, когда однажды он покинет лигу», — сказал о голкипере «Тампы» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, команда которого прервала серию из пяти побед.

Впрочем, пока всем российским звездам лучше оставаться в игре.