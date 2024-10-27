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Малкин — единственное светлое пятно «Питтсбурга». Клуб уже проваливает сезон

Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
«Питтсбург» проиграл «Ванкуверу», несмотря на три очка российского форварда.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Голы: Бовилье — 3 (Петтерссон, Малкин), 7:48 — 0:1. Раст — 3 (Бовилье, Малкин), 21:56 — 0:2. Петтерссон — 1 (Гарлэнд, Майерс), 24:06 — 1:2. Шервуд — 2 (Блюгерс, Дешарне), 24:49 — 2:2. Миллер — 4 (Босер), 25:11 — 3:2. Бэйнс — 1 (Спронг), 29:58 — 4:2. Малкин — 3 (Ракелль, Грызлик), 53:22 — 4:3.
Вратари: Ланкинен — Неделькович (58:20).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (12+16+6) — 23 (7+5+11).
Наши: — - Малкин (17.14/2/+2).
Ванкувер. Rogers Arena.

«Питтсбург» и «Вашингтон» — два ярких примера перестройки команд в НХЛ. Только первые — со знаком минус, вторые — со знаком плюс. Насколько удачно «Вашингтон» проводит последние годы Овечкина, настолько же бездарно «Питтсбург» провожает Летанга, Кросби и Малкина. Новое руководство «пингвинз», которое пришло в клуб прошлым летом, так много всего нарешало, что пытается расхлебывать последствия тех действий до сих пор.

Огромный контракт Тристана Джарри, который уже доехал до АХЛ, но продолжает зарабатывать более 5,3 миллионов долларов и будет их получать еще четыре сезона. Невероятные провалы в оборонительной линии (привет громкому обмену Эрика Карлссона). Откровенно слабые помощники для Кросби в топ-6, которые не позволяют ему просто выполнять свою работу.

И среди всего этого беспросветного ужаса фанаты «Питтсбурга» видят лишь один светлый луч — Евгения Малкина. На старте сезона россиянин закрыл два крупных «майлстоуна»: 500 голов и 1300 очков в НХЛ. И, кажется, психологический груз спал с его плеч.

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За день до сегодняшней встречи с «Ванкувером» «Питтсбург» в пух и прах развалился перед «Эдмонтоном», который на старте сезона тоже не выглядит грозной силой. Однако матч с «Кэнакс» начался неплохо: Энтони Бовилье и Брайан Раст забросили по шайбе. Обоим ассистировал Евгений Малкин.

Но потом вернулся настоящий «Питтсбург»: полное затмение, провалы в обороне и, как следствие, четыре пропущенные шайбы в течение пяти минут. На этом игра фактически закончилась. В концовке Малкин попытался вернуть интригу, забросив за семь минут до конца. Но на большее «Пингвинов» не хватило. Сейчас Джино с запасом лучший бомбардир команды и входит в топ-10 самых результативных игроков лиги.

Но для успеха команды этого недостаточно. «Пингвины» вместе с непримиримыми соперниками из Филадельфии тонут на дне Востока. И выхода из этой ситуации пока не видно. Вероятно, последние годы Малкина и Кросби будут потрачены на борьбу за драфт-пики.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 13
2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 9 4 5 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
4 Ванкувер 7 4 3 10
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6 Анахайм 7 3 4 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
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Рейнджерс – Анахайм
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Калгари – Виннипег
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Бостон – Торонто
 4 : 3 ОТ
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