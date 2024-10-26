Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова

«Филадельфия» переиграла «Миннесоту» (7:5). Это всего второй выигрыш «Флайерз» в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Миннесота» — 7:5 (2:0, 1:3, 4:2)

Голы: Кутюрье — 1 (Ристолайнен, Конекны), 1:18 — 1:0. Силер — 1 (Конекны, Мичков), 3:51 — 2:0. Фэйбер — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 34:54 — 2:1. Фолиньо — 1 (Чисхольм), 35:27 — 2:2. Мичков — 4 (Кутюрье, Типпетт), 38:16 — 3:2. Эрикссон Эк — 4 (бол., Капризов, Болди), 39:56 — 3:3. Фолиньо — 2 (Богосян, Бродин), 42:18 — 3:4. Конекны — 4 (бол., Фрост, Типпетт), 44:55 — 4:4. Кутюрье — 2 (Конекны, Силер), 48:26 — 5:4. Миддлтон — 2 (Капризов, Зуккарелло), 53:28 — 5:5. Ристолайнен — 1 (Кутюрье, Конекны), 57:36 — 6:5. Кутюрье — 3 (п.в., Кэйтс, Санхейм), 59:00 — 7:5.

Вратари: Эрссон — Густавссон (58:06 — 59:00, 59:11).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (3+3+17) — 26 (7+14+5).

Наши: Замула (14.12/0/0), Мичков (17.42/1/+4) — Капризов (24.36/3/0), Тренин (12.10/0/+2), Хуснутдинов (8.25/0/-2).

26 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18283 зрителя.

«Филадельфии» выдала спектакль, который от нее сложно было ожидать, и нанесла обидное поражение одному из лидеров регулярного чемпионата «Миннесоте». У дневных матчей есть своя специфика — они трудно предсказуемы. Эта игра стала убедительным тому подтверждением.

Хуже «Филадельфии» регулярный чемпионат начал только совсем уж безнадежный «Сан-Хосе», который потерпел поражения во всех восьми своих матчах. Для понимания ситуации, в которой оказался новичок «Флайерс» Матвей Мичков, факт исчерпывающий. Россиянин выходил вместе с капитаном команды Шоном Кутюрье и Трэвисом Конекны — именно эта тройка оказалась наиболее заметной в составе хозяев.

Команда Джона Тортореллы, недовольная своим турнирным положением, начала игру очень бодро, поведя 2:0 на четвертой минуте. На какое-то время показалась, что вернулась злая, кусачая и жесткая «Филадельфия» образца прошлого сезона. Тогда в ее составе Мичкова еще не было. Зато имелись в наличии скорость и агрессия. Тем удивительнее, насколько быстро вписался в команду русский новичок, привыкший действовать в совершенно другой манере. Он оба раза был на льду, когда «Флайерс» забивали и отметился голевой передачей.

Такое начало не на шутку задело «Миннесоту», в составе которой привычно выделялся Кирилл Капризов, набравший в итоге 2 (0+2) очка и вышедший на первое место в списке бомбардиров. Долгое время на площадке была только одна команда. Удивительно, как хозяевам столько времени удавалось сохранять интригу. За 40 минут «Филадельфия» нанесла всего шесть бросков в створ ворот соперника — по три за период. Но при этом «Флайерс» продемонстрировали шикарную реализацию, забив три гола.

Мичков провел очень солидный матч. Наверное, свой лучший в НХЛ. В пяти очках, набранных как Кутюрье, так и Конекны, заслуга россиянина велика. Именно от юного форварда чаще всего исходила опасность чужим воротам. Тогда как опытные партнеры разгрузили Мичкова и позволили ему творить. Отличная шайба, заброшенная им в формате «6 на 5», позволила «Филадельфии» остаться в деле. Гости доминировали, превзойдя соперника по броскам в три с половиной раза (21-6), и сделали счет 3:3 за три секунды до истечения второго периода.

Неприятный сценарий не прибил игроков «Филадельфии» морально, хотя вскоре после перерыва они позволили забить сопернику еще раз. Шведские вратари обеих команд Самуэль Эрссон и Филип Густавссон взяли выходной и пропускали почти все подряд. В непредсказуемой перестрелке хозяева по делу оказались сильнее, уверенно выиграв третий период и по счету (4:2), и по броскам (17-5). Мичков завершил матч с показателем полезности «+4». Теперь у него уже 9 (4+5) набранных очков в 8 матчах. Фаворит в борьбе за приз лучшему новичку обозначил заслуженность своих притязаний на трофей.