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Ларионов проиграл и устроил скандал на ровном месте. Очаровательное «Торпедо» — в прошлом

Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Михаил Зислис
Обозреватель
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Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Поведение тренера удивляет.

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«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Голы: Артамонов — 2 (Виноградов, Бокун), 7:06 — 0:1. Грудинин — 1 (Лишка), 14:37 — 1:1. Коростелев — 4, 20:34 — 2:1. Абрамов — 1, 25:23 — 2:2. Аймурзин — 4 (бол., Лишка, Душак), 36:42 — 3:2. Душак — 1 (бол., Пилипенко, Лишка), 43:00 — 4:2. Артамонов — 3 (Почивалов), 44:15 — 4:3. Абрамов — 2 (Силаев), 49:24 — 4:4. Пилипенко — 6 (Ильин), 57:31 — 5:4.
Вратари: Шостак — Бочаров (58:31).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 41 (15+15+11) — 21 (8+8+5).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
18 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4690 зрителей.

После окончания остросюжетного матча в Череповце главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов установил свои порядки и заранее отказался отвечать на вопросы журналистов по зуму. Логика была такой — раз пандемии нет, то спрашивать Профессора о чем-либо надо исключительно лично, глядя глаза в глаза. Для одного из самых открытых тренеров, когда-либо работавших в КХЛ, поведение удивительное. Почти шокирующее.

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Вероятно, оставаясь внешне спокойным, Ларионов внутри переживал поражение от команды своего бывшего ассистента Андрея Козырева. Победный гол лидер «Северстали» Кирилл Пилипенко забросил за две с половиной минуты до конца третьего периода после ошибки защитника Китона Томпсона, оказавшегося в «Торпедо» с подачи главного тренера. Нижегородцы идут на восьмом месте в Западной конференции, но по потерянным очкам очутились почти на самом дне. Хуже дела только у «Металлурга».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О самой игре меньше всего хочется писать, поскольку ее надо было смотреть на одном дыхании от начала и до конца. Сюжет вышел драматичным, а победа «Северстали» — заслуженной. Череповецкая команда диктовала условия весь матч и почти в два раза перебросала гостей (41-21), напомнив о том, как свежо и ярко выглядело «Торпедо» два года назад, когда там работали Максимум Гафуров как генеральный менеджер и Андрей Козырев как тренер. Обоих уже нет в команде.

Сейчас карт-бланш в руках одного человека — самого Ларионова. Похоже, это тот самый случай, когда единовластие даже без намека на сдержки и противовесы постепенно ведет к краху. От былого величия в Нижнем Новгороде остались только игроки, многих из которых сейчас выглядят неубедительно. Стиль, который покорил сердца и умы многих нейтральных болельщиков, на эксклюзивной основе переехал в Череповец вместе с Козыревым.

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Ларионов, кажется, потерялся и больше не излучает фирменной уверенности. Его протеже Маркус Филлипс и Китон Томпсон не тянут. Почему Вячеслав Войнов и Дмитрий Кагарлицкий не попали в состав, даже спросить не получится — не ехать теперь же ради этого в Череповец и задавать вопрос лично. Даже малейшего намека на выход из кризиса пока не видать. Будет невероятно грустно, если романтичное и обаятельное «Торпедо» навсегда останется в прошлом.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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2 Северсталь 7 5 2 10
3 Спартак 5 4 1 9
4 ЦСКА 6 3 3 7
5 Динамо Мн 5 3 2 6
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7 СКА 5 2 3 5
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9 Витязь 5 2 3 4
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11 Сочи 4 2 2 4
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