«АКМ» из Тулы может вступить в КХЛ в следующем сезоне

По информации «СЭ», тульский «АКМ» рассматривает возможность подачи заявки на вступление в КХЛ в следующем сезоне.

Команда, созданная в системе «Академии хоккея имени Михайлова», с 2021 года играет в ВХЛ. До этого академия была представлена в НМХЛ и МХЛ.

В настоящее время в КХЛ выступают 23 клуба, в число которых входят три команды из зарубежных стран — казахстанский «Барыс», белорусское «Динамо» и китайский «Куньлунь».