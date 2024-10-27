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Сегодня, 14:00

НХЛ, расписание и результаты 28 октября: «Филадельфия» — «Монреаль», «Колорадо» — «Оттава» и другие

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Фото USA Today Sports
Регулярный матч НХЛ.

28 октября

01.00 мск. «Детройт» — «Эдмонтон»

02.00. «Нью-Джерси» — «Анахайм»

02.00. «Филадельфия» — «Монреаль»

04.00. «Колорадо» — «Оттава»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 13
2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 9 4 5 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
4 Ванкувер 7 4 3 10
5 Сиэтл 9 4 5 9
6 Анахайм 7 3 4 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 9 0 9 2
Результаты / календарь
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 3 : 0
27.10 02:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 2
27.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 2 : 1
27.10 02:00
Калгари – Виннипег
 3 : 5
27.10 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 3 ОТ
27.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 3 : 6
27.10 03:00
Даллас – Чикаго
 4 : 2
27.10 03:00
Нэшвилл – Коламбус
 4 : 3 ОТ
27.10 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 7 : 3
27.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 1 : 4
27.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 4 : 3
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