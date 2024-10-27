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Сегодня, 19:49

Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Ак Барса»: «Ошибались там, где не должны ошибаться»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:4).

— Отрезками играли — были хорошие, были не очень. Ошибались там, где не должны ошибаться. Положительный момент — создали интригу в концовке. Чтобы обыгрывать такие команды, нужно играть в более целостный хоккей все 60 минут, а не дарить подарки.

— Планируете ли усиливаться? В частности, свободен защитник Динар Хамидуллин, который уже играл под вашим руководством в «Адмирале».

— Он приезжал к нам в гостиницу, чак-чак привозил. Правильно начал. Может быть, и Динара подпишем.

— Вратарь Илья Коновалов мало играет. С чем это связано и какое у него будущее в команде?

— Не знаю с чем связано, это надо у него спрашивать. Играют те, кто выглядит посильнее, кто лучше готов, кто прогрессирует в тренировочном процессе.

«Ак Барс» одержал третью победу в последних четырех играх и с 22 очками занимает третье место в таблице «Востока». У «Адмирала» 19 баллов и восьмая позиция.

ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Леонид Тамбиев
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