Быков о ситуации между СКА и «Спартаком»: «Жалко, что доходит до низменного поведения»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на противостояние между «Спартаком» и СКА.

«Я не юрист, но все должно быть регламентировано. У спортивного мероприятия должны быть четкие правила проведения. Есть дисциплинарные комитеты, которые должны следить за порядком. В любом случае все должны уважать друг друга, искать компромисс. Спорт — это эмоции, за этим люди и идут на стадион. Эмоции могут захлестнуть, но есть правила и этика! Жалко, что доходит до очень низкого поведения, этого бы не хотелось. Иногда страсти переходят с площадки на трибуны — это нехорошо. Люди должны сохранять лицо», — сказал Быков «СЭ».

По итогам матча между «Спартаком» и СКА (2:5) КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков команды. В заявлении отметили, что организованных нецензурных кричалок фанатов выявлено не было, но они носили оскорбительный характер.

Также лига вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу о недопустимости подобного поведения.