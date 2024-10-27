Дадонов забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Даллас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 10-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Для 35-летнего россиянина это первый гол в этом сезоне.