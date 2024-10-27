Дадонов забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|7
|7
|0
|14
|2
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|8
|2
|6
|5
|8
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
Результаты / календарь
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28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|- : -
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -
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