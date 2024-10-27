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Сегодня, 03:47

Дадонов забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Дадонов празднует гол с одноклубниками.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 10-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Для 35-летнего россиянина это первый гол в этом сезоне.

Евгений Дадонов
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 11 5 6 12
2 Рейнджерс 7 5 2 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 7 3 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Баффало 9 4 5 9
3 Тампа-Бэй 7 4 3 8
4 Оттава 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Детройт 8 4 4 8
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Даллас 8 6 2 12
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 8 2 6 5
8 Нэшвилл 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Вегас 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
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Монреаль – Сент-Луис
 - : -
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Калгари – Виннипег
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