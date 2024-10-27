«Калгари» проиграл «Виннипегу», Кузьменко сделал две голевые передачи

«Калгари» на своем льду потерпел поражение от «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Джетс» одержали восьмую победу в восьми играх на старте сезона.

Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами. Форвард «Джетс» Владислав Наместников сделал один результативный пас.

«Виннипег» с 16 очками лидирует в Западной конференции. «Калгари» идет на 6-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Голы: Баклунд — 2 (Бол, Зари), 0:28 — 1:0. Элерс — 4 (бол., Коннор, Моррисси), 1:51 — 1:1. Коннор — 6 (мен., Лаури, Пионк), 17:37 — 1:2. Андерссон — 4 (Кузьменко), 37:28 — 2:2. Самберг — 2 (Пионк, Эпплтон), 41:01 — 2:3. Кадри — 4 (Кузьменко), 44:19 — 3:3. Перфетти — 3 (бол., Нидеррайтер, Наместников), 56:16 — 3:4. Эпплтон — 3 (п.в., Нидеррайтер, Лаури), 58:46 — 3:5.

Вратари: Вольф (58:05 — 58:46, 58:52 — 59:11, 59:21 — 59:54) — Комри.

Штраф: 22 — 12.

Броски: 29 (6+12+11) — 35 (16+4+15).

Наши: Кузьменко (17.17/0/0), Мироманов (18.20/3/0) — Наместников (12.10/1/0).

27 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.