«Калгари» проиграл «Виннипегу», Кузьменко сделал две голевые передачи
«Калгари» на своем льду потерпел поражение от «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Джетс» одержали восьмую победу в восьми играх на старте сезона.
Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко отметился двумя голевыми передачами. Форвард «Джетс» Владислав Наместников сделал один результативный пас.
«Виннипег» с 16 очками лидирует в Западной конференции. «Калгари» идет на 6-й строчке — 11 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Виннипег» — 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
Голы: Баклунд — 2 (Бол, Зари), 0:28 — 1:0. Элерс — 4 (бол., Коннор, Моррисси), 1:51 — 1:1. Коннор — 6 (мен., Лаури, Пионк), 17:37 — 1:2. Андерссон — 4 (Кузьменко), 37:28 — 2:2. Самберг — 2 (Пионк, Эпплтон), 41:01 — 2:3. Кадри — 4 (Кузьменко), 44:19 — 3:3. Перфетти — 3 (бол., Нидеррайтер, Наместников), 56:16 — 3:4. Эпплтон — 3 (п.в., Нидеррайтер, Лаури), 58:46 — 3:5.
Вратари: Вольф (58:05 — 58:46, 58:52 — 59:11, 59:21 — 59:54) — Комри.
Штраф: 22 — 12.
Броски: 29 (6+12+11) — 35 (16+4+15).
Наши: Кузьменко (17.17/0/0), Мироманов (18.20/3/0) — Наместников (12.10/1/0).
27 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|2
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -