Тренин высказался о переходе из «Колорадо» в «Миннесоту»
Нападающий Яков Тренин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях после обменов из «Нэшвилла» в «Колорадо» и из «Колорадо» в «Уайлд».
— Какие эмоции вы пережили в момент каждого из двух изменений в вашей карьере за последние полгода?
— Эмоции разные были. Когда меня в первый раз поменяли, сначала было волнительно. Но оказался в новом коллективе, меня там хорошо приняли — и как будто пошел на повышение, потому что команда боролась за кубок, хоть и вылетели во втором раунде. Тем не менее, в моей карьере ничего ближе к кубку пока не было. А когда стал свободным агентом, уже сам решал, куда перейти. Это уже другие эмоции. Здесь тоже хорошо приняли.
— Почему выбрали «Миннесоту» — из-за отличного контракта?
— Было много предложений. Просто из «Миннесоты» главный тренер позвонил. Звонил и Маркус Фолиньо, то есть со мной работали точечно. Тренер говорил: «Мы с тобой работали (с 2020 по 2023 год Джон Хайнс был главным тренером «Нэшвилла». — Прим. «СЭ»), у нас была хорошая «химия», и хотел бы видеть тебя в команде». Только после этого уже начали обсуждать условия.
— «Уайлд» начали сезон неожиданно здорово — в шести матчах четыре победы, ни одного поражения в основное время. Чем объясните?
— Мы провели хороший тренинг-кемп, где уже стали хорошо друг друга понимать. Там было много силовой борьбы, на упражнениях нас готовили так, чтобы хорошо начать сезон, войти в него сразу. У нас много талантливых игроков, которые могут и забить, решить эпизод. И в третьем-четвертом звеньях играть и приносить пользу есть кому.
— Как вас встретил Кирилл Капризов? Много ли общаетесь и хорошо ли знали друг друга прежде?
— Конечно, хорошо — играли вместе в молодежной сборной. Да еще и по году между школами часто друг против друга играли. Встретил хорошо — приятно, когда есть русские в команде. Есть с кем пообщаться!
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|4
|3
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|3
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|О
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|7
|0
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|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
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|6
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|12
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|4
|8
|7
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|8
|2
|6
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|5
|4
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|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
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|4
|4
|10
|4
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|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
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|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
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|3
|5
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|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|26.10
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Вегас – Оттава
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Нью-Джерси – Айлендерс
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Чикаго – Нэшвилл
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Эдмонтон – Питтсбург
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Филадельфия – Миннесота
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Баффало – Детройт
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