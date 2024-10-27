«Тампа» всухую переиграла «Вашингтон» — 3:0.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Чаффи — 2 (Пол, Эйссимонт), 25:27 — 1:0. Пойнт — 5 (Кучеров), 42:26 — 2:0. Джики — 1 (Чирелли, Хагель), 43:10 — 3:0.

Вратари: Василевский — Линдгрен.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 21 (7+8+6) — 32 (8+17+7).

Наши: Кучеров (18.51/0/+1) — Овечкин (18.19/2/0).

27 октября. Тампа. Amalie Arena.

«Вашингтон» после первых матчей сезона неожиданно трансформировался в общественном сознании из команды, которая только собирается бороться за «уайлд-кард», в чуть ли не уверенного участника плей-офф. У «Кэпс» получалось если не все, то очень многое. А серия из пяти побед образовалась даже без особой помощи Александра Овечкина. «Тампа» к очному матчу подходила в иной форме: три поражения в четырех встречах и очень-очень плохая игра вратарей. Не выручали команду ни Василевский, ни его сменщик Юханссон. Но именно в матче с «Вашингтоном» все заработало.

Первый период прошел практически на равных с небольшим перевесом «Лайтнинг», но без голов. Первая шайба случилась только на 25-й минуте: Ник Пол нанес опасный бросок из левого круга вбрасывания, а Митчелл Чаффи подправил шайбу в ворота.

После гола «Тампы» завелся «Вашингтон». Несколько опасных моментов сообразили Овечкин и Дюбуа, но именно сегодня Андрей Василевский сыграл так, как от него ждут. Предыдущие три встречи для российского вратаря заканчивались кошмарно: менее 83% отраженных бросков в каждой из них и 0 очков у команды.

В начале заключительного игрового отрезка «Тампа» идеально воспользовалась минутной слабостью «Вашингтона»: именно минутной, поскольку две шайбы «Лайтнинг» вместились в 60 секунд игрового времени. Сначала Кучеров и Поинт разобрали оборону «Кэпс», будто в детско-юношеской школе, а затем молодой Коннор Гики забросил первую шайбу в энхаэловской карьере.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Результативная серия Кучерова насчитывает уже восемь матчей: в них он забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач. В списке лучших бомбардиров лиги россиянин уступает лишь Артемию Панарину, Кириллу Капризову и Кэйлу Макару.

Далеко в этом списке находится Овечкин. Сегодня форвард отметился лишь двумя довольно опасными бросками в створ и одним удалением. Рекорд Гретцки не стал ближе — всему виной игра Василевского.