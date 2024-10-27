Василевский засушил Овечкина, а серия Кучерова с очками — уже восемь матчей!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Чаффи — 2 (Пол, Эйссимонт), 25:27 — 1:0. Пойнт — 5 (Кучеров), 42:26 — 2:0. Джики — 1 (Чирелли, Хагель), 43:10 — 3:0.
Вратари: Василевский — Линдгрен.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 21 (7+8+6) — 32 (8+17+7).
Наши: Кучеров (18.51/0/+1) — Овечкин (18.19/2/0).
27 октября. Тампа. Amalie Arena.
«Вашингтон» после первых матчей сезона неожиданно трансформировался в общественном сознании из команды, которая только собирается бороться за «уайлд-кард», в чуть ли не уверенного участника плей-офф. У «Кэпс» получалось если не все, то очень многое. А серия из пяти побед образовалась даже без особой помощи Александра Овечкина. «Тампа» к очному матчу подходила в иной форме: три поражения в четырех встречах и очень-очень плохая игра вратарей. Не выручали команду ни Василевский, ни его сменщик Юханссон. Но именно в матче с «Вашингтоном» все заработало.
Первый период прошел практически на равных с небольшим перевесом «Лайтнинг», но без голов. Первая шайба случилась только на 25-й минуте: Ник Пол нанес опасный бросок из левого круга вбрасывания, а Митчелл Чаффи подправил шайбу в ворота.
После гола «Тампы» завелся «Вашингтон». Несколько опасных моментов сообразили Овечкин и Дюбуа, но именно сегодня Андрей Василевский сыграл так, как от него ждут. Предыдущие три встречи для российского вратаря заканчивались кошмарно: менее 83% отраженных бросков в каждой из них и 0 очков у команды.
В начале заключительного игрового отрезка «Тампа» идеально воспользовалась минутной слабостью «Вашингтона»: именно минутной, поскольку две шайбы «Лайтнинг» вместились в 60 секунд игрового времени. Сначала Кучеров и Поинт разобрали оборону «Кэпс», будто в детско-юношеской школе, а затем молодой Коннор Гики забросил первую шайбу в энхаэловской карьере.
Результативная серия Кучерова насчитывает уже восемь матчей: в них он забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач. В списке лучших бомбардиров лиги россиянин уступает лишь Артемию Панарину, Кириллу Капризову и Кэйлу Макару.
Далеко в этом списке находится Овечкин. Сегодня форвард отметился лишь двумя довольно опасными бросками в створ и одним удалением. Рекорд Гретцки не стал ближе — всему виной игра Василевского.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|2
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -