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Сегодня, 05:40

Василевский засушил Овечкина, а серия Кучерова с очками — уже восемь матчей!

«Тампа-Бэй» победила «Вашингтон» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Тампа» всухую переиграла «Вашингтон» — 3:0.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Чаффи — 2 (Пол, Эйссимонт), 25:27 — 1:0. Пойнт — 5 (Кучеров), 42:26 — 2:0. Джики — 1 (Чирелли, Хагель), 43:10 — 3:0.
Вратари: Василевский — Линдгрен.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 21 (7+8+6) — 32 (8+17+7).
Наши: Кучеров (18.51/0/+1) — Овечкин (18.19/2/0).
27 октября. Тампа. Amalie Arena.

«Вашингтон» после первых матчей сезона неожиданно трансформировался в общественном сознании из команды, которая только собирается бороться за «уайлд-кард», в чуть ли не уверенного участника плей-офф. У «Кэпс» получалось если не все, то очень многое. А серия из пяти побед образовалась даже без особой помощи Александра Овечкина. «Тампа» к очному матчу подходила в иной форме: три поражения в четырех встречах и очень-очень плохая игра вратарей. Не выручали команду ни Василевский, ни его сменщик Юханссон. Но именно в матче с «Вашингтоном» все заработало.

Первый период прошел практически на равных с небольшим перевесом «Лайтнинг», но без голов. Первая шайба случилась только на 25-й минуте: Ник Пол нанес опасный бросок из левого круга вбрасывания, а Митчелл Чаффи подправил шайбу в ворота.

После гола «Тампы» завелся «Вашингтон». Несколько опасных моментов сообразили Овечкин и Дюбуа, но именно сегодня Андрей Василевский сыграл так, как от него ждут. Предыдущие три встречи для российского вратаря заканчивались кошмарно: менее 83% отраженных бросков в каждой из них и 0 очков у команды.

В начале заключительного игрового отрезка «Тампа» идеально воспользовалась минутной слабостью «Вашингтона»: именно минутной, поскольку две шайбы «Лайтнинг» вместились в 60 секунд игрового времени. Сначала Кучеров и Поинт разобрали оборону «Кэпс», будто в детско-юношеской школе, а затем молодой Коннор Гики забросил первую шайбу в энхаэловской карьере.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Результативная серия Кучерова насчитывает уже восемь матчей: в них он забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач. В списке лучших бомбардиров лиги россиянин уступает лишь Артемию Панарину, Кириллу Капризову и Кэйлу Макару.

Далеко в этом списке находится Овечкин. Сегодня форвард отметился лишь двумя довольно опасными бросками в створ и одним удалением. Рекорд Гретцки не стал ближе — всему виной игра Василевского.

Александр Овечкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 13
2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Вашингтон 7 5 2 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 9 3 6 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 5 3 11
2 Калгари 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
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27.10 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 3 : 0
27.10 02:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 2
27.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 2 : 1
27.10 02:00
Калгари – Виннипег
 3 : 5
27.10 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 3 ОТ
27.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 3 : 6
27.10 03:00
Даллас – Чикаго
 4 : 2
27.10 03:00
Нэшвилл – Коламбус
 4 : 3 ОТ
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 - : -
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