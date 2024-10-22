Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»

От зарождения в Канаде и Бобби Халла до арены на мусорном полигоне и «Юты».

Более полувека назад НХЛ с большой неохотой принимала в свои ряды новые клубы. Долгое время в лиге играла лишь «оригинальная шестерка»: «Монреаль», «Торонто», «Детройт», «Бостон», «Рейнджерс» и «Чикаго». В 1967 году НХЛ согласилась на рекордное увеличение команд с шести до 12, но потом процесс ненадолго застопорился. Толчком к дальнейшему прогрессу послужило появление в хоккейном мире Всемирной хоккейной ассоциации — главного антагониста НХЛ и первого ее настоящего конкурента.

Начало истории франшизы, хорошо известной нам под именем «Аризона Койотис», напрямую связано с ВХА. Лига образовалась в 1972 году. И в первый год существования имела 12 команд-основателей: «Нью-Ингленд Уэйлерс», «Кливленд Крузэйдерз», «Хьюстон Аэрос», «Лос-Анджелес Шаркс», «Альберта Ойлерз», «Миннесота Файтинг Сэйнтс», «Филадельфия Блэйзерс», «Оттава Нэйшионалз», «Квебек Нордикс», «Нью-Йорк Рэйдерз», «Чикаго Кугарс» и «Виннипег Джетс» — самое первое название «Аризоны Койотис».

Самый первый «Виннипег Джетс»

Как известно, НХЛ долгое время в одиночку правила лучшими хоккеистами Северной Америки. Пока в 1972 году ее не потеснила образовавшаяся под боком Всемирная хоккейная ассоциация. Дело в том, что соперничать с НХЛ было почти невозможно. Игроки очень нежно относились к лиге, которая в свою очередь серьезно обижала их деньгами. Современным хоккеистам там не понравилось бы. А потом появилась ВХА — и неожиданно предложила огромные контракты звездам НХЛ. Конечно же, отказаться игроки не смогли и охотно согласились набить кошельки. ВХА не блефовала. Большие корпорации действительно были не против помогать новой лиге, потенциально способной принести большие доходы.

После судов и отмены поправки в контрактах, которая запрещала хоккеистам по своей воле менять команды или лиги, около половины игроков НХЛ перекочевало в ВХА. Основателем и первым владельцем «Виннипег Джетс» стал Бен Хатскин, выходец из русско-еврейской семьи, который разбогател на картонных коробках и был готов сорить деньгами. Он и раньше пытался выиграть франшизу НХЛ — во время расширения в 1967 году. Но заявка провалилась из-за нежелания «Торонто» и «Монреаля» делить телевизионные контракты, а новой идеей Бена стало создать что-то более масштабное, чем НХЛ. Когда было объявлено о создании новой лиги, Бен не раздумывая внес заявку на свою команду.

Бобби Халл. Фото Global Look Press

Норм Боуден стал первым игроком, заключившим контракт с франшизой. Качественный канадский нападающий, бывший одним из лучших в первые годы существования клуба. Но для создания авторитета лиги Боуден оказался слишком слабым: он почти не играл в НХЛ. Хатскин решил действовать решительнее и пошел на крайне сложный и серьезный шаг: пригласил в команду Бобби Халла — легенду «Чикаго», в тот момент уже пару лет входившего в топ-10 бомбардиров лиги и однажды выбившего 107 очков за сезон. Хатскин привлек его зарплатой в 2 миллиона 750 тысяч долларов, для этого даже потребовалась помощь других команд лиги (конкуренция между собой интересовала владельцев меньше, чем конкуренция с НХЛ). В тот момент он оказался не просто самым дорогим игроком «Виннипега», а самым дорогим игроком Северной Америки (включая баскетболистов, бейсболистов и даже игроков в американский футбол). Деньги Хатскина не пропали: и Боуден, и Халл в первый год набрали по 103 очка.

Еще одной идеей Бена стал европейский скаутинг. Тот скаутинг далек от разведки в современном понимании. Но именно Хатскин привез в Северную Америку первых европейских легионеров — и, что удивительно, ни в ком не ошибся. С сезона-1974/75 он активно пополнял любимую команду шведами и финнами. Ульф Нильссон, например, в первый год за океаном выбил 120 очков. На пару с Халлом они забрались в топ-4 бомбардиров лиги. К сезону-1976/77 в команде играло 40% хоккеистов с европейским гражданством.

В декабре 1976 года «Виннипег» неожиданно приехал в Москву на «Приз «Известий». История могла быть красивой, но не в тот раз: первое место заняла сборная СССР, а канадская команда оказалась на четвертом всего с одной победой — над Финляндией. Лучшим вратарем турнира был признан голкипер «Джетс» Джо Дэйли.

ВХА долго не просуществовала: после сезона 1979 года — через семь лет после своего основания — лигу настигли сильные финансовые проблемы из-за раздутых донельзя контрактов. Но «Виннипег» был самой успешной командой ВХА за недолгий, но яркий период существования. Трижды они выигрывали «Авко Уорлд Трофи» (таким странным названием именовался главный трофей), пять раз играли в финале. А потом наступили темные времена.

Первый раз в НХЛ

После реорганизации ВХА часть команд лиги, у спонсоров которых еще оставались деньги после разорительного десятилетия, перебралась в НХЛ. В 1979 году «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Ингленд Уэйлерс», «Квебек Нордикс» и «Виннипег Джетс» сменили лигу. Уговаривать на это НХЛ пришлось несколько лет — ВХА давно была на искусственной вентиляции легких. И даже спустя время более сильная лига отказалась, например, признавать слияние. НХЛ считает появление новых четырех команд только расширением и никак иначе. Из-за этого, к слову, рекорды ВХА остались непризнанными и ушли со временем в небытие. Кто вспомнит, как в регулярном сезоне-1974/75 Бобби Халл набрал за «Виннипег» 142 очка? Уэйн Гретцки его побил много раз, но на момент слияния достижение попало бы в топ-6.

НХЛ потребовала вернуть топовых хоккеистов в команды, из которых они когда-то ушли. Чтобы совсем не разворовывать клубы, лига разрешила новичкам защитить двух полевых и двух вратарей. Правда, тех звездных игроковв ВХА было не очень много, многие к тому моменту завершили карьеру. Но «Виннипегу» все же пришлось вернуть трех из шести звездных нападающих, в том числе отправить в «Чикаго» Терри Русковски. Кент Нильссон, который два сезона набирал по 107 очков, отправился в задрафтовавшую его в 1976 году «Атланту». По своей воле покинул команду лучший защитник Барри Лонг. Помимо жесткого правила от НХЛ наложилось и то, что завершили карьеру многие игроки «Виннипега», составлявшие глубину.

«Джетс» не сразу удалось перенести серию бесконечных побед из ВХА и НХЛ. Денег было мало, качественных игроков тоже. Основатель Бен Хатскин даже в итоге продал команду Барри Шенкароу. Первые два чемпионата они закончили на последнем месте. Причем в сезоне-1980/81 «Виннипег» одержал всего девять побед и установил антирекорд, который клуб так и не смог побить.

Команда играла в НХЛ до сезона-1995/96. За это время много раз выходила в плей-офф и лишь дважды — во второй раунд. У них появилась одна особенность: где бы франшиза ни жила, в облике ли «Джетс» или позже «Койотов», в одном дивизионе с ними всегда есть команды-контендеры, препятствующие легкому выходу в кубковый раунд. Для «Виннипега» головной болью были «Эдмонтон» и «Калгари», на которых те постоянно попадали. «Ойлерз», в отличие от соседей, в НХЛ адаптировались намного быстрее.

Помогла поддержка НХЛ для слабых команд — драфт юниоров. Итогом отвратительных результатов стало то, что в 1980 году «Виннипег» выбирали вторыми, а в 1981-м — первыми. Так в команде появились Дэйв Бабич и будущий член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчак. Последний набрал за «Джетс» более 900 очков за девять сезонов и вернул «Виннипегу» былую силу. Пусть и ненадолго.

Памятник Дэйлу Хаверчаку у стадиона «Канада Лайф-центр» в Виннипеге. Фото Global Look Press

Постепенно возрождаться из пепла «Джетс» начали в сезоне-1981/82, а стали по-настоящему опасными в сезоне-1984/85. Это был самый сильный год в исполнении легендарного Хаверчука: он ворвался в топ-3 бомбардиров лиги, заработав 130 очков и уступив только Уэйну Гретцки и Ярри Курри. А на 12-м месте остановился его партнер Пол Макклин с 101 баллом. Это был лучший сезон в исполнении обоих форвардов, а «Виннипег» впервые в энхаэловской истории завоевал 60 процентов очков и забрался в полуфинал конференции. Но в следующем чемпионате команду накрыл регресс: не помогала даже результативность Хаверчука. Летом 1990 года легенда клуба и 14-й выбор на драфте были обменяны в «Баффало» на топового защитника Фила Хаусли, довольно слабого Скотта Арниела, практически завершившего карьеру Джеффа Паркера и 19-й драфт-пик (был выбран Кит Ткачак).

Серьезные проблемы начались в 1990-е годы, когда Ассоциация игроков НХЛ впервые обнародовала зарплатные ведомости. На вершине оказались Марио Лемье и Уэйн Гретцки, которые единственные в лиге получали зарплату более полутора миллионов долларов. Остальные игроки не дотягивали даже до миллиона. Клубы НХЛ начали играть на именах. Летом 1991 года на драфт выходил желанный многими клубами форвард Эрик Линдрос. Под первым номером его выбрал «Квебек», но уроженец провинции Онтарио, фанат «Торонто» с раннего детства, отказался выступать за франкофонскую команду. После скандала, долгих переговоров и тяжелого обмена нападающий оказался в «Филадельфии». Она ему, не сыгравшему ни одного матча в НХЛ, отсыпала 22 миллиона долларов на пять лет. «Флайерз» запустили цепную реакцию, и контракты игроков выросли в разы.

«Виннипегу» было тяжело платить зарплату хоккеистам даже по старым меркам. Новая тенденция оказалась разорительной. Пришлось обменять лучшего защитника команды Хаусли в «Сент-Луис» — к тому моменту игроки уже научились выторговывать большие контракты. «Джетс» стали все реже выходить в плей-офф. «Виннипегу» добавляло трудностей то, что лига потребовала выплачивать зарплаты в американских долларах, а не канадских. В 90-е клуб находился в состоянии глубокого упадка, а именно в этой валюте он получал доходы. Старый стадион требовал больших расходов, плюс регулярно вставал вопрос о его замене: «Виннипег Арена», построенная в 1955 году и не имевшая красивых лож и хорошего обзора с некоторых мест, уже не удовлетворяла никаких требований. Совокупность факторов привела к тому, что Шенкароу задумался о вынужденной продаже команды в 1995 году. На помощь ему пришла общественность, и еще на один сезон деньги все-таки собрали. Но тот чемпионат-1995/96 стал последним в истории оригинального «Виннипега».

Николай Хабибулин в «Аризоне». Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Печальная история «Койотис»

Новые владельцы — бизнесмены Ричард Бурк и Стивен Глюкстерн — купили убыточный клуб в октябре 1995 года. Они изначально хотели переместить команду во вполне хоккейный Миннеаполис, который недавно потерял «Норт Старз» — «Миннесота» переехала в Даллас. Но не смогли договориться с местной ареной. Выбор пал на штат Большого каньона. Летом 1996 года, попрощавшись с болельщиками, франшиза вместе с главными активами переехала из Канады в США. Новым домом стал город Финикс — столица штата Аризона.

На новом месте «Койоты» поселились в «Америка Уэст Арена». На вполне современном баскетбольным стадионе. Правда, хоккейную площадку туда вместили с трудом: пришлось экстренно расширять поле, чтобы влезла ледовая коробка. Кроме того, арена была специально спроектирована для баскетбола, с подходящими конкретно этому виду спорта линиями обзора. А вот наблюдать за хоккеем было неудобно. После разных трансформаций клубу удалось сохранить 16 тысяч мест — на тысячу меньше, чем вмещает баскетбол.

Несмотря на то что в «Финикс Койотис» приехали Ткачук, Хабибулин, Жамнов, Нумминен и другие командообразующие игроки, результата как не было, так и не появилось. В конце 90-х, когда клуб только переехал, игра еще была сносной и временами даже хорошей, с регулярными выходами в плей-офф. Во многом за это стоит поблагодарить сочетание Ткачука и Токкета по краям с Реником в центре (последнего выменяли из «Чикаго» на Алексея Жамнова почти сразу после переезда). В начале нового века все обрушилось. Лучшие игроки стали все реже набирать очко за игру по итогам сезона. Команда начала превращаться в то подобие клуба НХЛ, к которому все давно привыкли по «Виннипегу».

В 1998 году из совладельцев вышел Стивен Глюкстерн. Но на его место кандидатуру найти не удалось, а дыры в бюджете росли. Команда была на пороге переезда в Портленд, но в 2001 году Бурк продал ее местному бизнесмену Стиву Эллману, чуть позже к нему присоединились магнат грузоперевозок Джерри Мойес и Уэйн Гретцки, купивший 10 процентов акций франшизы и ставший через пару лет главным тренером. Менялось все, кроме результатов. Как следствие неудач, перестала заполняться и так довольно маленькая по меркам НХЛ арена. Увеличивалась цена за аренду стадиона — в один момент дошла до 40 миллионов долларов в год. Потому Эллману, по удачному стечению обстоятельств занимавшемуся строительством, пришлось искать место для нового стадиона.

Когда «Койоты» были проданы Эллману, он обязался построить новый хоккейный стадион в пригороде Финикса Глендейле. После трех лет исследований региона он обнаружил место в Западной долине. Через полтора года на месте пустоши появилась «Глендейл-Арена» (она же «Jobing.com-арена», она же «Хила-Ривер арена») на 19 тысяч человек. Первая арена в истории франшизы, построенная специально для команды, но принадлежащая городу. Побед, как вы уже догадались, она тоже не подарила. Эллман скоро продал франшизу, а контрольным пакетом завладел Джерри Мойес.

Уэйн Гретцки. Фото Global Look Press

Насколько все получалось у Гретцки в бытность игроком, настолько же не получается после завершения карьеры. Незадолго до сезона-2005/06, после целого года локаутного простоя Гретцки объявил себя главным тренером «Финикса», хотя никогда до этого им не работал. Он пробыл совладельцем «Койотис» девять сезонов, из них четыре года занимал пост главного тренера. За эти четыре года команда ни разу не вышла в плей-офф и не поднималась выше 23-го места в общем зачете. Не получилось и в сезоне-2007/08, когда во франшизе был заметный всплеск. Впервые за много лет «Койоты» смогли набрать более 50 процентов очков. Но до выхода в плей-офф все равно не хватило 14 баллов. Продажа Гретцки своих 10 процентов в 2009 году и, соответственно, уход с поста главного тренера стали для франшизы спасением. У Великого оставалось еще два года контракта — потенциальные два года без плей-офф. Другого варианта смены тренера не было, а Гретцки на эту роль совершенно не подходил.

Сразу после добровольной отставки Гретцки на пост главного тренера пришел Дейв Типпетт. С первой попытки он вывел «Койотис» в плей-офф (прошлый раз они попадали в матчи на вылет только в сезоне-2001/02). Команда чуть-чуть не дотянула до сотни и набрала 60 процентов очков. Для аризонской истории это рекорд. Правда, красивой она все равно не получилась: в первом раунде против «Финикса» играл действующий чемпион «Детройт», плюс дала о себе знать травма лучшего игрока Шейна Доана.

Дрю Даути и Шейн Доан в матче «Лос-Анджелес» — «Аризона» в 2012 году. Фото Getty Images

Но с того момента выходы в плей-офф стали регулярными. Первый раз в истории во второй раунд франшиза прошла в сезоне-2011/12. «Койотис» обыграли «Миннесоту» и заработали первое в истории в НХЛ достижение — титул Тихоокеанского дивизиона. После победы они получили высокий «посев», и в первом раунде от их рук в шести матчах пал «Чикаго», а «Финикс» впервые в истории вышел во второй раунд. Где в пяти играх выбил еще и «Нэшвилл». Однако остановил бешеных «Койотов» только будущий чемпион «Лос-Анджелес» — в финале конференции. Тот сезон по сей день остается лучшим в истории франшизы.

В декабре 2008 года в СМИ прошла информация, что «Финикс» терпит очередные убытки и даже прибегает к финансовой помощи от НХЛ: лига выплачивала клубу авансы с доходов. Клуб заложил свои активы в Нью-Йорке. В 2009 году Мойес объявил его банкротом, надеясь продать и вернуть на канадскую родину. Начались слушания о его судьбе и будущем владельце. Перед клубом открылись три пути: продать его владельцу «Чикаго Вайт Сокс» Джерри Рейндорфу, компании «Айс Эдж Холдинг» или бизнесмену Джиму Балсилли, как этого хотел Мойес. Джим давно пытался купить себе какой-нибудь хоккейный клуб, но каждый раз идеи заканчивались неудачно. Так и на этот раз: суд постановил, что Балсилли принуждает клуб к переезду в Онтарио и дает суду и НХЛ мало времени на раздумье. И заявка была отклонена. История закончилась просто: «Койотис» выкупила лига и покрыла все долги. С 2001 года клуб потерял около 200 миллионов долларов, в год банкротства — до 54 миллионов долларов. Франшиза ни разу не получила прибыли с момента переезда в Аризону.

НХЛ продолжила процесс продажи. На этот раз с двумя претендентами: Рейндорфом и «Айс Эдж Холдинг». Но перед сезоном-2010/11 оба претендента от покупки отказались. Расстроенный и разозленный Бэтмен собирался перевести франшизу на историческую родину, но вмешался город Глендейл и взял на себя расходы. НХЛ же установила крайний срок: до 31 декабря 2010 года у команды должен появиться новый владелец, или она не останется в Финиксе. Ультиматум сработал и в декабре объявился очередной покупатель: инвестор Мэтью Халсизер получил одобрение лиги и подписал соглашение с Глендейлом. Помешала одна маленькая деталь: выплата Глендейлом 100 миллионов долларов инвестору в счет доходов от парковки у арены. Идея не понравилась общественности: Институт Голдуотера угрожал иском по поводу законности этих платежей. Очередные суды, и через полгода Халсизер отказался от покупки клуба.

В сезон-2011/12 «Койотис» вновь заходили бесхозными. Глендейл выделил для команды еще 25 миллионов долларов, а Бэтмен все искал покупателя. Их можно перечислять долго: одним мешала общественность, других тормозили бюрократические процессы, третьи просто отказывались в последний момент, не ускорил процесс и локаут. Новый хозяин нашелся лишь летом 2013 года.

Несколько раз франшиза была близка к возвращению в Виннипег. Конец неопределенности положили бывшие претенденты на покупку «Койотис»: компания «Трай Норт Спорт» купила «Аталанту Трэшерз» и перевезла ее в Манитобу, возродив «Виннипег Джетс». Та команда не была продолжением старых «Истребителей», но имела их эмблему, название и цвета, а история старого «Виннипега» навсегда осталась закрепленной за франшизой «Аризоны».

НХЛ выставила очередной срок, когда у «Финикса» должен был появиться хозяин: 2 июля 2013 года. После этого команда переместилась бы в Сиэтл. Но ей на выручку пришел «Ренессанс Спорт», который выкупил у лиги клуб и заключил соглашение с «Глендейл-Ареной» на 225 миллионов долларов на 15 лет. В январе 2014 года владельцы объявили: переименовывают команду в знак того, что этот клуб — не только для жителей Финикса. И летом официально появилась «Аризона Койотис».

Талисман «Аризоны». Фото Getty Images

Смена названия не помогла

Но доходы не увеличились. В момент заключения договора об аренде с «Ренессанс Спорт» владельцы обговорили и то, что ежегодно город будет им выплачивать по 15 миллионов долларов (со временем, когда команда станет сильной и будет занимать высокие места, они надеялись получить больше) на оплату различных хозяйственных мелочей. Но после первого сезона вместо ожидаемых 6,8 миллиона долларов за парковку, продажу билетов и прав на название арены Глендейл получил лишь 4,4. Это моментально насторожило власти, и даже зашла речь о пересмотре контракта. Но было решено не торопить события. Оказалось, зря. Перед новым сезоном франшиза вновь пошла по рукам: новым владельцем стал Эндрю Барроуэй, выкупивший 51% акций за 125 миллионов и саму франшизу за 305 миллионов долларов. Появилось ощущение, что владельцы зарабатывали не на самой команде, а на ее бесконечных перепродажах.

В сезон-2014/15 — один из худших в истории франшизы — город потребовал изменений условий аренды. Власти города, по сути, попали в ловушку: им приходится содержать команду, которая не дает, а только берет. Если в КХЛ мы привыкли к таким спонсорствам, то в США это, мягко говоря, моветон. Глендейлу удалось оспорить договор, опираясь на то, что два бывших сотрудника города, перешедшие работать в «Койотис», участвовали в заключении сделки — имел место конфликт интересов. Новое соглашение об аренде заканчивалось летом 2017 года, и вместо 15 миллионов город теперь выплачивал клубу 6,5.

В ноябре 2016 года «Койоты» гордо объявили, что собираются построить арену в Темпе к сезону-2019/20. Помимо основной арены в комплексе появился бы и тренировочный блок на 4000 человек. Она стала бы домашней для команды Университета штата Аризоны. Как можно легко догадаться, проект был отменен. Потому еще пять лет команда базировалась на «Хила-Ривер Арене» (к тому времени «Глендейл-Арена» уже несколько раз переименовывалась), продлевая аренду каждый год. Барроуэю это надоело, и в 2019 году он продал свои 51% и франшизу Алексу Меруэло, став миноритарным владельцем (впоследствии НХЛ бессрочно отстранила его от дел команды и лиги).

Стадион и город долго терпели убыточный клуб. Конец стальным нервам пришел летом 2021 года. Выдвинули требования: после сезона-2021/22 «Аризона» должна покинуть стадион. Но даже в последний год на насиженном месте без приключений не обошлось. Например, в декабре было объявлено, что команде будет закрыт доступ на арену, пока владельцы не оплатят налоги. Мера оказалась действенной: все долги были молниеносно закрыты, а управление сослалось на досадную ошибку. Вряд ли им кто-то поверил.

«Малетт-Арена». Фото Getty Images

В 2022 году «Аризона» заключила трехлетнее соглашение об аренде с «Малетт-Ареной» (арена Университета штата Аризоны со смешной даже для КХЛ вместимостью в 4600 человек). Такая вот ирония: хотели построить новый стадион и делить его с университетом, а пришлось просить у стадиона аренду. Что-то получиться на этой арене у «Аризоны» даже теоретически не могло: девиз университета «Go, Devils!» отсылает нас к команде из Нью-Джерси и точно не пошел на пользу арендаторам. На «Малетт-Арене» команда растеряла последних болельщиков и уважение к себе.

Перед переездом в Темпе «Аризона» планировала построить новую арену на старом мусорном полигоне. Но строить стадион на складе с отходами оказалось космически дорого. Пришлось бы очищать почву и воду на очень большой площади и 11 метрах глубиной. В целом процесс рекультивации обошелся бы более чем в 70 миллионов долларов. Помимо этого, пришлось бы прокладывать дороги и благоустраивать территорию вокруг. А на «сдачу» строить сам стадион.

Помимо этого, предложение о постройке новой арены было отклонено жителями города. Для полноценной очистки полигона понадобились бы вложения из городского бюджета. Но клуб давно пил кровь штата, не давая взамен даже выход в плей-офф. «Койоты» думали переехать в Месу, еще один город в Аризоне. Сорвалось. Владелец упорно искал места для постройки арены и нашел одно в Финиксе близ Скоттдейла. Как вы понимаете, снова ничего не вышло: наложил вето на строительство мэр города. «Аризона» надоела Аризоне, однако команда упорно не хотела покидать штат. Но когда город перенес на полгода аукцион на землю, на которой Меруэло хотел построить новый стадион, клуб сдался.

Хоккеисты «Юты» в матче против «Анахайма». Фото USA Today Sports

«Юта». Новая глава

Идея расширения лиги ходила в голове Гэри Беттмэна с 2022 года. Чуть громче заговорили о переезде «Аризоны» в 2023 году, когда идея с постройкой новой арены близ Финикса провалилась. Уже тогда в разговорах фигурировал город Солт-Лейк-Сити из Юты. И потому, когда весной 2024 года владелец команды НБА «Юта Джаз» Райан Смит официально захотел привезти в Солт-Лейк-Сити еще одну топовую лигу, настоящего сюрприза не получилось.

НХЛ выкупила у владельца «Аризоны» Алекса Меруэло франшизу и продала ее Райану Смиту. Заплатил он, по сообщениям Эллиота Фридмана, 1,2 миллиона долларов. Из них миллион отправился к Меруэло, еще 200 тысяч — в остальные клубы лиги. Расширения (в значении увеличения количества команд) не получилось, но переезд свершился. Новую команду называют продолжением «Аризоны» в первую очередь потому, что Смит выкупил права на всех выбранных на драфте игроков (среди них ярославцы Даниил Бут и Дмитрий Симашев), персонал и игроков основного состава (в том числе лидеров «Аризоны» прошлого сезона Клэйтона Келлера и Ника Шмальца). А вот прежнее название, эмблема, фарм-клуб и вся перечисленная выше история пока принадлежат Меруэло. Идея «Койотов» заморожена на пять лет — до постройки новой арены или хотя бы до приличного предложения о переезде. Если все получится, то «Аризона Койотис» выкупит у НХЛ новую франшизу (за тот самый миллион, полученный от продажи старой) и будет набирать игроков через драфт расширения.

Перед сезоном-2024/25 скелет «Аризоны» переехал ровно на юг на 1002 километра и получил скромное название «Юта». Одобрил переезд и сенат штата: даже принял специальный налоговый закон в поддержку новой команды. Выдвинул лишь одно условие: в названии нового клуба обязательно должно звучать название штата, а не название города Солт-Лейк-Сити.

Неудачи, как проклятие, много лет следовали за франшизой: переезжали из Канады в США, из города в город, преследовали каждого владельца. Всю историю «Аризоны» можно рассказать парой слов: меняется все, кроме итогов. Сложно сказать, будет ли проект «Юты» более успешен. Предыстория говорит, что нужно готовиться еще к одному аутсайдеру. Но однозначно на эти вопросы ответит сама команда из Солт-Лейк-Сити.