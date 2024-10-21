Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ НХЛ Новости Результаты Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2024
Олимпиада
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Юниорская сборная
Кубок мира
Европа
Женский хоккей
Видео
Главная
Хоккей
OLIMPBET ICE AWARDS

Сегодня, 19:20

Их бы взял в команду сам Хартли. Самые бесстрашные игроки первых месяцев МХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
МХК «Локомотив».
Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»
Сергей Жуков.
Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»
«Снежные Барсы».
Фото МХК «Снежные Барсы»
Тимофей Ураков.
Фото Официальная группа «Реактора» в ВК
1/4

OLIMPBET ICE AWARDS — дополнительный повод следить за сезонами МХЛ и ВХЛ. На протяжении чемпионата лучшие игроки лиги получают премии за выполнение разных достижений. Далеко не все из них связаны с голами или передачами. Накануне определились победители самых мужественных номинаций — «Крепкий орешек» за 50 силовых приемов и «Железный человек» за 50 заблокированных бросков.

Крепкий орешек

Силовые приемы — неотъемлемая часть хоккея. Драйв и накал страстей на площадке приходят через хиты, игру без прокатов и честную борьбу. Причем жесткостью славятся не только защитники. В номинации «Крепкий орешек» победил нападающий. Не самый габаритный форвард (рост 173 см, вес 77 кг) Сергей Жуков из «Локо» первым в регулярке МХЛ провел 50 силовых приемов.

Сергей Жуков.
Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»

К концу октября ярославцы немного неожиданно идут вне тройки лидеров «Золотого» дивизиона Западной конференции. Пока команде Олега Таубера не удается выдать длинную серию побед, чтобы закрепиться на первых позициях. Не сомневаемся, действующий финалист Кубка Харламова еще разгонится и улучшит положение в таблице. В прекрасной форме на старте чемпионата нападающий Роман Лутцев, возглавляющий список бомбардиров МХЛ. А еще за «Локо» играет самый хитующий форвард первых месяцев сезона.

За 14 матчей Сергей Жуков совершил 57 силовых приемов. В среднем — по четыре за игру. Настоящий режим крушителя нападающий включил в матче с «Атлантом». Эти команды встречались в прошлом плей-офф, и явно у Сергея 7 октября была повышенная мотивация. За 15 с половиной минут на льду Жуков провел девять хитов! А еще Сергей с большим отрывом лидирует по силовым приемам в лиге. Ближайшего преследователя — Санжара Ибрагима из «Снежных Барсов» — он опережает на 13 хитов. И это притом что защитник провел на четыре матча больше.

«Снежные Барсы».
Фото МХК «Снежные Барсы»

Железный человек

Игру в обороне невозможно представить без заблокированных бросков. Некоторые тренеры даже вывели такую концепцию побед: выигрывает матчи тот, кто сделает больше блокшотов. Моду на ловлю шайбы на себя ввел возглавивший в 2018 году «Авангард» Боб Хартли. Под его руководством защитники омичей входили в лидеры по блокам всей лиги, а почти каждый матч против «Ястребов» сопровождался мучениями для соперников. Нападающим банально не давали доводить шайбу до ворот, перекрывая линии бросков.

Будь моя воля, пригласил бы старину Боба на вручение премии «Железный человек», которую выиграл Тимофей Ураков из «Реактора». Защитник нижнекамцев первым в чемпионате МХЛ заблокировал 50 бросков. Вратари команды явно довольны такой самоотверженной игрой партнера. Когда защитники так магнитят шайбы на себя, жизнь голкиперов значительно облегчается. В среднем за матч «Реактор» пропускает по 3,07 шайбы, так что помощь в виде блокшотов вратарям необходима.

Тимофей Ураков.
Фото Официальная группа «Реактора» в ВК

По заблокированным броскам в лиге Уракова уже обошел Иван Корнилов. Защитник «СКА-1946» за 14 матчей принял на себя 53 броска — на два больше, чем Тимофей за аналогичное количество игр. Обычно подобная статистика обделена вниманием. Болельщики привыкли следить за голами и передачами, реже — за процентами отраженных бросков вратарей или силовыми приемами. Но блокшоты — не менее важный компонент игры. Самоотверженная игра защитников нередко становится главным слагаемым побед, особенно в кубковых матчах.

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «ОЛИМП». ИНН 7726705980

&erid=2VfnxvpiDex

Читайте также
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Популярное видео
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя