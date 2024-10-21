Их бы взял в команду сам Хартли. Самые бесстрашные игроки первых месяцев МХЛ

OLIMPBET ICE AWARDS — дополнительный повод следить за сезонами МХЛ и ВХЛ. На протяжении чемпионата лучшие игроки лиги получают премии за выполнение разных достижений. Далеко не все из них связаны с голами или передачами. Накануне определились победители самых мужественных номинаций — «Крепкий орешек» за 50 силовых приемов и «Железный человек» за 50 заблокированных бросков.

Крепкий орешек

Силовые приемы — неотъемлемая часть хоккея. Драйв и накал страстей на площадке приходят через хиты, игру без прокатов и честную борьбу. Причем жесткостью славятся не только защитники. В номинации «Крепкий орешек» победил нападающий. Не самый габаритный форвард (рост 173 см, вес 77 кг) Сергей Жуков из «Локо» первым в регулярке МХЛ провел 50 силовых приемов.

Сергей Жуков. Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»

К концу октября ярославцы немного неожиданно идут вне тройки лидеров «Золотого» дивизиона Западной конференции. Пока команде Олега Таубера не удается выдать длинную серию побед, чтобы закрепиться на первых позициях. Не сомневаемся, действующий финалист Кубка Харламова еще разгонится и улучшит положение в таблице. В прекрасной форме на старте чемпионата нападающий Роман Лутцев, возглавляющий список бомбардиров МХЛ. А еще за «Локо» играет самый хитующий форвард первых месяцев сезона.

За 14 матчей Сергей Жуков совершил 57 силовых приемов. В среднем — по четыре за игру. Настоящий режим крушителя нападающий включил в матче с «Атлантом». Эти команды встречались в прошлом плей-офф, и явно у Сергея 7 октября была повышенная мотивация. За 15 с половиной минут на льду Жуков провел девять хитов! А еще Сергей с большим отрывом лидирует по силовым приемам в лиге. Ближайшего преследователя — Санжара Ибрагима из «Снежных Барсов» — он опережает на 13 хитов. И это притом что защитник провел на четыре матча больше.

«Снежные Барсы». Фото МХК «Снежные Барсы»

Железный человек

Игру в обороне невозможно представить без заблокированных бросков. Некоторые тренеры даже вывели такую концепцию побед: выигрывает матчи тот, кто сделает больше блокшотов. Моду на ловлю шайбы на себя ввел возглавивший в 2018 году «Авангард» Боб Хартли. Под его руководством защитники омичей входили в лидеры по блокам всей лиги, а почти каждый матч против «Ястребов» сопровождался мучениями для соперников. Нападающим банально не давали доводить шайбу до ворот, перекрывая линии бросков.

Будь моя воля, пригласил бы старину Боба на вручение премии «Железный человек», которую выиграл Тимофей Ураков из «Реактора». Защитник нижнекамцев первым в чемпионате МХЛ заблокировал 50 бросков. Вратари команды явно довольны такой самоотверженной игрой партнера. Когда защитники так магнитят шайбы на себя, жизнь голкиперов значительно облегчается. В среднем за матч «Реактор» пропускает по 3,07 шайбы, так что помощь в виде блокшотов вратарям необходима.

Тимофей Ураков. Фото Официальная группа «Реактора» в ВК

По заблокированным броскам в лиге Уракова уже обошел Иван Корнилов. Защитник «СКА-1946» за 14 матчей принял на себя 53 броска — на два больше, чем Тимофей за аналогичное количество игр. Обычно подобная статистика обделена вниманием. Болельщики привыкли следить за голами и передачами, реже — за процентами отраженных бросков вратарей или силовыми приемами. Но блокшоты — не менее важный компонент игры. Самоотверженная игра защитников нередко становится главным слагаемым побед, особенно в кубковых матчах.