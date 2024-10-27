«Авангард» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

27 октября в Омске «Авангард» принимал «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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