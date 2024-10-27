«Тампа» переиграла «Вашингтон», Василевский сыграл на ноль
«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Лайтнинг» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 18 минут 51 секунду и отметился одной голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска. Это его первый шат-аут в сезоне. Вратарь был признан первой звездой встречи.
Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 18 секунд и отметился двумя бросками и одним удалением на 2 минуты.
«Тампа» сравнялась с «Вашингтоном» по очкам — 10. Команды занимают 4-е и 5-е места в Восточной конференции соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Чаффи — 2 (Пол, Эйссимонт), 25:27 — 1:0. Пойнт — 5 (Кучеров), 42:26 — 2:0. Джики — 1 (Чирелли, Хагель), 43:10 — 3:0.
Вратари: Василевский — Линдгрен.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 21 (7+8+6) — 32 (8+17+7).
Наши: Кучеров (18.51/0/+1) — Овечкин (18.19/2/0).
27 октября. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|2
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -