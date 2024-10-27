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Сегодня, 04:52

«Тампа» переиграла «Вашингтон», Василевский сыграл на ноль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Лайтнинг» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 18 минут 51 секунду и отметился одной голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил все 32 броска. Это его первый шат-аут в сезоне. Вратарь был признан первой звездой встречи.

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 18 секунд и отметился двумя бросками и одним удалением на 2 минуты.

«Тампа» сравнялась с «Вашингтоном» по очкам — 10. Команды занимают 4-е и 5-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Чаффи — 2 (Пол, Эйссимонт), 25:27 — 1:0. Пойнт — 5 (Кучеров), 42:26 — 2:0. Джики — 1 (Чирелли, Хагель), 43:10 — 3:0.

Вратари: Василевский — Линдгрен.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 21 (7+8+6) — 32 (8+17+7).

Наши: Кучеров (18.51/0/+1) — Овечкин (18.19/2/0).

27 октября. Тампа. Amalie Arena.

Александр Овечкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 13
2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Вашингтон 7 5 2 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 9 3 6 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 5 3 11
2 Калгари 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 7 3 4 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
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31.10
1.11
27.10 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 3 : 0
27.10 02:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 2
27.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 2 : 1
27.10 02:00
Калгари – Виннипег
 3 : 5
27.10 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 3 ОТ
27.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 3 : 6
27.10 03:00
Даллас – Чикаго
 4 : 2
27.10 03:00
Нэшвилл – Коламбус
 4 : 3 ОТ
27.10 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
27.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 - : -
27.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 - : -
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