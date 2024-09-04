Мусаев поднялся на две строчки в рейтинге топ-15 лучших бойцов России. Гончаров — вне рейтинга

По итогам августа в рейтинге топ-15 лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий произошло изменение — Шамиль Мусаев поднялся на две строчки, заняв 12-е место. 23 августа он победил единогласным решением судей Мурада Рамазанова — в полуфинале Гран-при PFL в полусреднем весе. Другие же финалисты PFL в топ-15 не попали.

Также в августе состоялся финал Гран-при АСА в тяжелом весе, где Евгений Гончаров выиграл UD у Адама Богатырева. Однако Гончаров, несмотря на серию уже из семи побед, в топ-15 не вернулся.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 38 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 606 (568 балла + 38 упоминаний в анкетах).

2. Вадим Немков — 533 (494 + 38).

3. Арман Царукян — 476 (439 + 37).

4. Магомед Анкалаев — 472 (435 + 37).

5. Александр Волков — 470 (432 + 38).

6. Умар Нурмагомедов — 362 (326 + 37).

7. Анатолий Малыхин — 329 (294 + 35).

8. Петр Ян — 280 (246 + 34).

9. Сергей Павлович — 250 (220 + 30).

10. Мовсар Евлоев — 242 (210 + 32).

11. Усман Нурмагомедов — 218 (188 + 30).

12. Шамиль Мусаев — 139 (118 + 21).

13. Александр Шаблий — 111 (91 + 20).

14. Магомедрасул Гасанов — 106 (89 + 16).

15. Эдуард Вартанян — 77 (63 + 14).

Кто попал в анкеты респондентов, но не вошел в топ-15:

Шарабутдин Магомедов — 60 (47 + 13).

Евгений Гончаров — 53 (41 + 12).

Альберт Туменов — 50 (39 + 11).

Рамазан Курамагомедов — 47 (36 + 11).

Никита Крылов — 46 (36 + 10).

Магомед Магомедкеримов — 32 (24 + 8).

Азамат Мурзаканов — 29 (21 + 8).

Муслим Магомедов — 28 (23 + 5).

Роман Копылов — 22 (17 + 5).

Денис Гольцов — 18 (14 + 4).

Ислам Омаров — 12 (10 + 2).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 11 (10 + 1).

Александр Сарнавский — 6 (4 + 2).

Олег Попов — 6 (4 + 2).

Валентин Молдавский — 6 (5 + 1).

Икрам Алискеров — 5 (3 + 2).

Анатолий Токов — 5 (4 + 1).

Али Багов — 4 (3 + 1).

Александр Грозин — 4 (3 + 1).

Ринат Фахретдинов — 3 (2 + 1).

Андрей Корешков — 3 (2 + 1).

Борис Медведев — 2 (1 + 1).

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Янис Коханко, Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Камил Гаджиев (Fight Nights), Армен Гулян («Наше Дело»), Виталий Тарасов, Павел Задорин (Мета ММА), Александр Атвесский (Мета ММА), Евгений Ткаченко (MMA Review).

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца, то есть с 3 сентября 2022 года, провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Важно: среди составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются/тренировались. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа: да (считать) или нет (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 да, 23 нет, Мокаев — 5 да, 30 нет, Магомедов — 8 да, 27 нет, Имавов — 8 да, 27 нет. Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 2 октября. Ожидаются серьезные изменения, так как 7 сентября состоится бой Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия.