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Сегодня, 15:15

СКА — серьезная угроза для «Спартака». Деанджело, Грицюк и остальные набрали отличный ход

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — СКА 25 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
В двух последних матчах армейцы забросили по восемь шайб.

25 октября в регулярном чемпионате КХЛ встретятся вторая и третья команды Западной конференции — СКА и «Спартак». Игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — СКА 25 октября 2024 года

По мнению букмекеров, в матче нет очевидного фаворита: победа петербуржцев в основное время идет за чуть меньшие 2.24, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш красно-белых дан за 2.55 (37%), ничья предложена с котировкой 4.10 (21%).

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.00, этот рынок на СКА идет за 1.80.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.02, Ф2(0) — за 1.78;

• Ф1(+1.5) — за 1.37, Ф2(-1.5) — за 3.10.

Тотал больше 5.5 шайбы дан за 1.69, ТМ 5.5 — за 2.16.

Вероятность овертайма оценена в 4.10. обратный вариант предложен за 1.24.

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«Спартак» — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 25 октября 2024 года

Команды идут в лидерах Западной конференции: хозяева с 25 очками заняли третью строчку, гости с 27 — вторую. В лучшей форме к предстоящему матчу подошли армейцы: оформили пять побед подряд, а в последних 15 играх потерпели всего три поражения. Коллектив Романа Ротенберга выделяется мощной атакой. В двух предыдущих встречах СКА заколотил по восемь шайб — в ворота «Витязя» (8:1) и «Куньлуня» (8:0). В среднем по сезону петербуржцы отличаются 4,16 раза за три периода — с отрывом больше всех в чемпионате.

Нападающий армейцев Арсений Грицюк идет вторым в гонке бомбардиров КХЛ — набрал 19 результативных баллов и лишь на один отстал от Тревора Мерфи из «Сибири». Сергей Плотников делит вторую строчку в топе снайперов: забросил 10 шайб — у лучшего голеадора КХЛ Дерека Барака из «Витязя» 12 точных бросков. Отлично вписался американский новичок Энтони Деанджело. В 11 играх регулярки отдал 11 результативных передач — четвертый результат во всей лиге, хотя защитник провел меньше матчей.

«Безусловно, мы видим большой прогресс в игре СКА и в психологии, — проанализировал бывший игрок и тренер Федор Канарейкин. — Видна устойчивость игры. В целом в этом никто и не сомневался с учетом набора игроков и трансферов в межсезонье. Они должны бороться за самые высокие цели. Видно, что Тони Деанджело классный игрок. Это хорошо и для наших молодых ребят, которые видят перед собой больших мастеров, сюда бы я отнес еще Никишина, который уже созрел для НХЛ, и Зайцева с его большим опытом».

«Спартак» в последнее время не так стабильно добывает результат. В предыдущей игре уступил «Адмиралу» в овертайме (3:4), а в семи прошлых матчах регулярного чемпионата потерпел четыре поражения. У команды Алексея Жамнова проблемы в обороне — в четырех предыдущих встречах пропустила 18 шайб. В среднем за матч в КХЛ красно-белые получают в свои ворота 2,94 гола. Хуже в защите действуют лишь шесть команд.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — СКА

Армейцы могут воспользоваться проблемами соперника в обороне. СКА забивает больше всех в чемпионате (в среднем 4,16 гола за игру), а в двух последних матчах наколотил по восемь шайб. «Спартак» же пропустил минимум четыре раза в основное время в пяти из семи предыдущих матчей регулярки.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) за 2.50.

Матч «Спартак» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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