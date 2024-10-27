«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча

«Бостон» на домашнем льду победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Торонто» и «Бостон» набрали по 9 очков и занимают 7-е и 8-е места в Восточной конференции соответственно.