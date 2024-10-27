«Северсталь» сыграет с «Амуром» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Северсталь» — «Амур» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за матчем можно на официальном сайте КХЛ.

Клуб из Череповца набрал 22 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. Хабаровская команда с 12-ю баллами располагается на 11-й строчке на Востоке.

Матч «Северсталь» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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