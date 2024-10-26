«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
«Автомобилист» на выезде обыграл «Нефтехимик» в FONBET Чемпионате КХЛ — 3:2. Матч прошел на «Нефтехим-Арене».
У команды из Екатеринбурга шайбы забросили Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев и Ник Эберт. Стефан Да Коста отдал две голевые передачи.
За нижнекамскский клуб отличились Никита Хоружев и Герман Точилкин.
«Автомобилист» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Нефтехимик» идет на третьей строчке с 21 баллом в 21 игре.
FONBET КХЛ
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Кузнецов — 3 (Кашников, Денежкин), 4:41 — 0:1. Точилкин — 4 (Хоружев), 10:38 — 1:1. Голышев — 7 (Да Коста), 19:51 — 1:2. Эберт — 5 (бол., Да Коста), 56:10 — 1:3. Точилкин — 5 (Митякин, Селезнев), 58:47 — 2:3.
Вратари: Загидулин (58:24 — 58:47, 59:17) — Аликин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (12+11+18) — 32 (14+8+10).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
26 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|20
|14
|6
|29
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|19
|9
|10
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|19
|11
|8
|24
|3
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|26.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|2 : 3