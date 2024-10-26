«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Автомобилист» на выезде обыграл «Нефтехимик» в FONBET Чемпионате КХЛ — 3:2. Матч прошел на «Нефтехим-Арене».

У команды из Екатеринбурга шайбы забросили Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев и Ник Эберт. Стефан Да Коста отдал две голевые передачи.

За нижнекамскский клуб отличились Никита Хоружев и Герман Точилкин.

«Автомобилист» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Нефтехимик» идет на третьей строчке с 21 баллом в 21 игре.

FONBET КХЛ

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Голы: Кузнецов — 3 (Кашников, Денежкин), 4:41 — 0:1. Точилкин — 4 (Хоружев), 10:38 — 1:1. Голышев — 7 (Да Коста), 19:51 — 1:2. Эберт — 5 (бол., Да Коста), 56:10 — 1:3. Точилкин — 5 (Митякин, Селезнев), 58:47 — 2:3.

Вратари: Загидулин (58:24 — 58:47, 59:17) — Аликин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (12+11+18) — 32 (14+8+10).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

26 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.