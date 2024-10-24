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Сегодня, 06:20

40 до рекорда! Овечкин снова забил, а «Вашингтон» продлил серию побед

«Вашингтон» победил «Филадельфию» и продлил победную серию
Екатерина Василевич
корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
На счету Ивана Федотова — очередной слабый матч. У Мичкова — два очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
Голы: Рэддиш — 2 (Макилрат, Сандин), 4:50 — 1:0. Дауд — 2 (Сандин, Протас), 22:49 — 2:0. Макмайкл — 2 (Дюбуа, Макилрат), 24:04 — 3:0. Макмайкл — 3 (ван Римсдайк, Дюбуа), 27:16 — 4:0. Конекны — 3 (бол., Мичков, Драйсдейл), 32:04 — 4:1. Типпетт — 1 (Замула, Форстер), 36:16 — 4:2. Мичков — 3 (бол., Типпетт, Драйсдейл), 46:36 — 4:3. Дюбуа — 1 (п.в.), 57:48 — 5:3. Овечкин — 2 (п.в., Строум), 58:50 — 6:3.
Вратари: Томпсон — Федотов (57:32 — 57:48, 58:04 — 58:50).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 26 (6+9+11) — 29 (3+17+9).
24 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Главными несчастными после дня, когда сыграли все 32 команды, оказались «Филадельфия» и «Вашингтон», которым на следующие же сутки выпало провести повторную встречу. Результаты прошлого матча сюрпризами не порадовали: вполне рядовое поражение «Флайерз» и не менее привычная для нынешнего сезона победа «Вашингтона». Результат повторной игры можно было бы обобщить так же, но единственное различие — вторая встреча прошла гораздо интереснее.

«Кэпс» победили. На этом рассказ можно было бы завершить, если бы матч состоял только из первого — невероятно тусклого периода. «Филадельфия» нанесла первый бросок только к восьмой минуте, играя в большинстве, да и тот — неопасный от синей линии. Так что победа «Кэпиталз» в отдельно взятой двадцатиминутке совершенно не удивляет.

Второй отрезок «Флайерз» начала гораздо лучше. На первых секундах — опасный момент, заработанное большинство. Но все это оказалось не более, чем неожиданным помутнением. Вскоре соперники перехватили инициативу, и уже к восьмой минуте на льду играла старая-добрая-никудышная «Филадельфия», а «Вашингтон» положил три гола.

Матвей Мичков продолжил укрепляться в статусе лучшего бомбардира команды. К концу второго периода «Кэпс» несколько раз подряд удалились. Опрометчиво забыв, что «Флайерз» при Матвее подтянулись в большинстве. Мичков отдал передачу на гол Трэвиса Конекны, а тот положил в ближнюю девятку.

Матвей Мичков (№39) в&nbsp;матче против &laquo;Эдмонтона&raquo;. Есть первый дубль Мичкова в НХЛ! Но не посадят ли его в запас из-за ошибок в обороне?

Вопреки предчувствиям после предыдущего матча «Флайерз», все-таки вышел на лед Егор Замула. Что прошлую игру он закончил с показателем «-3», так и за этот набрал новые «-2». Но во втором матче против «Кэпс» хотя бы отличился передачей: удачно закрыл зону и вернул шайбу вперед к воротам. Небольшое, но все же оправдание перед Тортореллой.

Несмотря на разгромный счет уже к середине встречи, «Филадельфия» смогла отыграть за период два гола, хотя могла и три. Но важно констатировать: гости вторую половину матча провели на другом уровне. Если первую часть игры «летчики» еле ползали по площадке, то спустя четыре шайбы в собственные ворота по-настоящему проснулись. Невнятная игра на старте третьего периода обернулась еще одним голом «Флайерз» на восьмой минуте.

Мичков продолжает пользоваться безграничным доверием Тортореллы, несмотря на бесконечность ошибок. Вышел он и при игре «четыре на три» и под самый конец большинства забросил после удачного заслона вратаря: Томпсона закрывал не только Конекны, но и Фехервали, а разрыв в счете сократился до минимального. Это седьмое очко Матвея в семи встречах, и пока он лучший снайпер команды. Трижды Мичков бросил за матч, один раз — опасно.

«Кэпиталз» же весь третий период желали победы гостей — как иначе можно объяснить резко упавшую активность? Подставил гостей Морган Фрост, удалившись за пять минут до конца и лишив «Флайерз» целых двух минут финального штурма. «Филадельфии» удалось выстоять, но Джон Торторелла неоправданно рискнул и снял голкипера почти за две с половиной минуты до конца встречи. «Флайерз» не успели даже толком сыграть «шесть на пять» — шайбу почти сразу отобрали. Мичков пытался заблокировать летящий в створ бросок от Пьерра-Люка Дюбуа, и на собственную неудачную попытку отреагировал ударом клюшки о лед.

Что до Александра Овечкина, то для него матч не получился удачным — бросать он начал только во второй половине третьего периода, но все равно заработал лучший xG в команде — 0,67. Из трех попыток зашла только одна — в пустые ворота, когда Торторелла решился на дополнительный штурм. Обе шайбы в нынешнем сезоне Александр забросил в непривычном для себя стиле: что эта — в пустые, что ранее — после рикошета. Но голы не пахнут — это 855 шайба в карьере и 58 — в пустые ворота. До того, чтобы побить рекорд Гретцки — 40.

У Ивана Федотова 83,3 процента отраженных бросков за встречу. Его можно было бы и заменить после третьей или четвертой пропущенной, но проблема «Филадельфии» в том, что менять особо не на кого. Что Федотов, что Эрссон играют слабо. Хотя, по сравнению с российским голкипером статистика Эрссона в 88,6 процента отраженных бросков просто великолепна. Федотов пропускает в среднем шесть шайб и отражает 81,8 процента бросков. Он один из худших в лиге и, вполне объективно, главная проблема «Филадельфии» — вратарская. Первый и четвертый гол «Вашингтона», забитые с подправления, простить можно. Вопросы по третьей шайбе: выход один в ноль, конечно, всегда особенно опасный, однако условный «тащер» спасти ворота мог. А вот второй гол — чистейшая вина Федотова, который пустил шайбу под щитками.

Александр Овечкин
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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Вашингтон – Филадельфия
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