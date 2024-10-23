Овечкин обыграл Мичкова, но к Гретцки ближе не стал. А команда Матвея — худшая в конференции
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Дауд — 1 (мен., Фехервари), 3:49 — 0:1. Манджапане — 2 (мен., Макмайкл), 15:07 — 0:2. Санхейм — 1 (Йорк, Мичков), 40:34 — 1:2. Карлсон — 2 (Макмайкл, Строум), 41:38 — 1:3. Чикран — 2 (Духайм, Врана), 54:07 — 1:4.
Вратари: Эрссон — Линдгрен.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 18 (10+3+5) — 29 (10+8+11).
Наши: Замула (19.52/1/-3), Мичков (19.56/0/0) — Овечкин (19.57/3/0).
23 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
После победы «Филадельфии» в первом матче cезона над «Ванкувером» команда Джона Тортореллы терпит одно поражение за другим и занимает последнее место в Восточной конференции. Терпения у Тортса хватило ненадолго, и перед игрой с «Вашингтоном» главный тренер «Филадельфии» посадил в запас двоих молодых хоккеистов: 18-летнего Лучанко и 22-летнего Форстера. Но не помогло и это.
В отличие от «Флайерз», «Вашингтон» на старте регулярного чемпионата чувствует себя здорово: теперь четыре победы в пяти встречах. Матч с «Филадельфией» «Кэпс» начали отлично: уже на четвертой минуте Ник Дауд в меньшинстве открыл счет. А удалился, кстати, Александр Овечкин.
В концовке первого периоде «Вашингтон» повторил трюк: удаление Дюбуа реализовал Эндрю Манджапане. Улыбка Тортореллы, которую после второй пропущенной шайбы в большинстве выловил режиссер трансляции, — плохой признак для Егора Замулы. Россиянин был на льду во время обеих шайб и принял в них непосредственное участие. Матч Замула закончил с показателем полезности «-3». Хуже был только форвард Скотт Лоутон, собравший «-4».
Зато со знаком плюс смог отличиться — Матвей Мичков. Если по прошлым играм у Тортореллы могли к нему возникнуть вопросы, а отправка в запас других юниоров казалась плохим знаком, то сегодня он получил лучшее игровое время в команде среди форвардов (больше 19 минут) и отметился ассистом перед голом Трэвисом Санхейма, организовав атаку с правого фланга. В шести матчах сезона на счету Мичкова 5 (2+3) очков, но команде это не особо помогает.
Не приблизился к рекорду Гретцки Александр Овечкин. Несмотря на большое количество попыток большинства (пять), «Вашингтон» сегодня предпочитал забрасывать в формате «4 на 5». На льду Ови провел почти 20 минут (лучшее игровое время среди форвардов «Кэпс») и трижды бросил в створ ворот. Но ничем больше не отметился.
Дежурное напоминание: до Гретцки россиянину осталось еще 40 шайб.
Завтра ночью команды вновь сыграют друг с другом, и у Овечкина будет возможность сократить отставание. Причем вполне вероятно, что место в воротах «Флайерз» займет уже Иван Федотов, который провел последние четыре встречи на лавке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|5
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|6
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|7
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|4
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|5
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -