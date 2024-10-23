Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

Овечкин обыграл Мичкова, но к Гретцки ближе не стал. А команда Матвея — худшая в конференции

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» победил «Филадельфию», дважды забив в меньшинстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Дауд — 1 (мен., Фехервари), 3:49 — 0:1. Манджапане — 2 (мен., Макмайкл), 15:07 — 0:2. Санхейм — 1 (Йорк, Мичков), 40:34 — 1:2. Карлсон — 2 (Макмайкл, Строум), 41:38 — 1:3. Чикран — 2 (Духайм, Врана), 54:07 — 1:4.
Вратари: Эрссон — Линдгрен.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 18 (10+3+5) — 29 (10+8+11).
Наши: Замула (19.52/1/-3), Мичков (19.56/0/0) — Овечкин (19.57/3/0).
23 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

После победы «Филадельфии» в первом матче cезона над «Ванкувером» команда Джона Тортореллы терпит одно поражение за другим и занимает последнее место в Восточной конференции. Терпения у Тортса хватило ненадолго, и перед игрой с «Вашингтоном» главный тренер «Филадельфии» посадил в запас двоих молодых хоккеистов: 18-летнего Лучанко и 22-летнего Форстера. Но не помогло и это.

В отличие от «Флайерз», «Вашингтон» на старте регулярного чемпионата чувствует себя здорово: теперь четыре победы в пяти встречах. Матч с «Филадельфией» «Кэпс» начали отлично: уже на четвертой минуте Ник Дауд в меньшинстве открыл счет. А удалился, кстати, Александр Овечкин.

В концовке первого периоде «Вашингтон» повторил трюк: удаление Дюбуа реализовал Эндрю Манджапане. Улыбка Тортореллы, которую после второй пропущенной шайбы в большинстве выловил режиссер трансляции, — плохой признак для Егора Замулы. Россиянин был на льду во время обеих шайб и принял в них непосредственное участие. Матч Замула закончил с показателем полезности «-3». Хуже был только форвард Скотт Лоутон, собравший «-4».

Зато со знаком плюс смог отличиться — Матвей Мичков. Если по прошлым играм у Тортореллы могли к нему возникнуть вопросы, а отправка в запас других юниоров казалась плохим знаком, то сегодня он получил лучшее игровое время в команде среди форвардов (больше 19 минут) и отметился ассистом перед голом Трэвисом Санхейма, организовав атаку с правого фланга. В шести матчах сезона на счету Мичкова 5 (2+3) очков, но команде это не особо помогает.

Не приблизился к рекорду Гретцки Александр Овечкин. Несмотря на большое количество попыток большинства (пять), «Вашингтон» сегодня предпочитал забрасывать в формате «4 на 5». На льду Ови провел почти 20 минут (лучшее игровое время среди форвардов «Кэпс») и трижды бросил в створ ворот. Но ничем больше не отметился.

Дежурное напоминание: до Гретцки россиянину осталось еще 40 шайб.

Завтра ночью команды вновь сыграют друг с другом, и у Овечкина будет возможность сократить отставание. Причем вполне вероятно, что место в воротах «Флайерз» займет уже Иван Федотов, который провел последние четыре встречи на лавке.

Александр Овечкин
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Коламбус 6 3 3 6
5 Айлендерс 6 2 4 6
6 Питтсбург 7 3 4 6
7 Каролина 4 2 2 4
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Тампа-Бэй 6 4 2 8
3 Торонто 7 4 3 8
4 Бостон 7 3 4 7
5 Баффало 8 3 5 7
6 Оттава 5 3 2 6
7 Детройт 6 3 3 6
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 6 6 0 12
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 6 4 2 9
5 Сент-Луис 7 4 3 8
6 Колорадо 7 3 4 6
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
2 Лос-Анджелес 6 3 3 8
3 Ванкувер 6 3 3 8
4 Сиэтл 7 4 3 8
5 Вегас 6 3 3 7
6 Анахайм 5 2 3 5
7 Эдмонтон 6 2 4 4
8 Сан-Хосе 6 0 6 2
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 01:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
23.10 01:30
Флорида – Миннесота
 1 : 5
23.10 01:45
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 5 : 8
23.10 02:00
Баффало – Даллас
 4 : 2
23.10 02:15
Монреаль – Рейнджерс
2 : 7
23.10 02:30
Коламбус – Торонто
 6 : 2
23.10 02:45
Айлендерс – Детройт
 0 : 1
23.10 03:00
Сент-Луис – Виннипег
 2 : 3
23.10 03:15
Чикаго – Ванкувер
 3 : 6
23.10 03:30
Сиэтл – Колорадо
 2 : 3
23.10 03:30
Нэшвилл – Бостон
 4 : 0
23.10 03:45
Калгари – Питтсбург
 - : -
23.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 2 : 3 ОТ
23.10 04:15
Юта – Оттава
 - : -
23.10 04:45
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
23.10 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости