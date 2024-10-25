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Ярость Кузнецова: заработал три удаления за первые 9 минут матча со «Спартаком» и нецензурно выругался

Кузнецов заработал три удаления за первые 9 минут матча СКА со «Спартаком»
Егор Сергеев
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Форвард СКА Евгений Кузнецов в матче против «Спартака» 25 октября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Жара в Москве!

СКА в эти минуты проводит матч FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком». Ожидалось, что принципиальная встреча получится яркой, и пока команды не подводят. Главная сенсация первого периода — серия удалений Евгения Кузнецова.

Алексей Жамнов и&nbsp;Роман Ротенберг. «Спартак» — СКА. Онлайн-трансляция матча КХЛ

Что сделал звездный нападающий

Форвард петербургской команды трижды нарушил правила за девять минут. За блокировку Евгений получил стандартную «двойку», а затем ему выписали 2+2 за задержку соперника и неспортивное поведение. Присев на скамейку, Кузнецов несколько раз ударил клюшкой по стеклу и нецензурно выругался. Вероятно, в адрес главного арбитра.

Затем беседу с лайнсменом провел и главный тренер СКА Роман Ротенберг. Специалист был явно недоволен его решениями.

Армейцы пропустили две шайбы

«Спартак» не смог реализовать большинство, но позднее все же поразил ворота соперника два раза. Сначала шайбу забросил Павел Порядин, а затем отличился Егор Филин. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Атмосфера на льду подогревалась еще и болельщиками «Спартака». Фанаты москвичей начали скандировали: «СКА — позор российского хоккея».

Впрочем, уже во втором периоде Кузнецов наконец обуздал свои эмоции и направил их в нужное русло. Именно с его гола армейцы начали сокращать отставание в счете: на 25-й минуте форвард аккуратно закатил шайбу за линию ворот, обыграв голкипера Дмитрия Николаева. При этом, поначалу показалось, что она прошла мимо.

Серия петербуржцев под угрозой?

Коллектив Ротенберга до игры со «Спартаком» одержал пять побед подряд. Последние две встречи — с «Куньлунем» и «Витязем» — закончились с общим счетом 16:1.

У Евгения Кузнецова также отличная серия. Он вернулся на лед после травмы 10 октября и набрал 10 очков в пяти матчах кряду.

Евгений Кузнецов (хоккей)
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ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Торпедо 19 10 9 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 19 9 10 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
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Лада – Трактор
 1 : 2 ОТ
25.10 19:00
Локомотив – Амур
 5 : 0
25.10 19:00
Ак Барс – Адмирал
 2 : 0
25.10 19:10
Динамо Мн – Витязь
 2 : 1
25.10 19:30
Спартак – СКА
 2 : 5
25.10 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 3 : 4 ОТ
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