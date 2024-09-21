Слабые вратари, саботаж легионеров, внутриклубные интриги. Что происходит с «Динамо»?

Почему бело-голубые никак не могут найти свою игру.

Московское «Динамо» потерпело четвертое поражение в пяти последних матчах, находится вне зоны плей-офф, и Алексею Кудашову приходится оправдываться на пресс-конференции. Ситуация действительно тяжелая, но точно не критичная. У такой сильной команды черная полоса не может продолжаться вечно.

Поражение от «Адмирала» было удивительным. Все ведь было неплохо. Повели в счете, и, пусть еще до перерыва хозяева отыгрались, никаких переживаний по поводу дальнейшей игры не было. Но потом вдруг все разлетелось вдребезги.

Так что же происходит с командой? Алексей Кудашов вдруг задумался о том, что были допущены какие-то ошибки на предсезонных сборах.

— Команда тяжелая, это заметно, — вздыхал он. — Надо переосмыслить то, что было на сборах.

Фото ХК «Динамо»

Возможно, тренеру виднее, но никакой особой тяжести заметно не было. Что касается предсезонной подготовки, то ее, по моей информации, изменили. Летом мне говорили в клубе, что она будет более продуманной для хоккеистов, но сами спортсмены рассказывали, что им было очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем год назад. Но когда у Кудашова было легко? Только мне, когда я приезжал на пару дней на сборы. Потому что тренер не мог меня заставить делать упражнения.

Менеджеры «Динамо» отработали летом прекрасно, но один вопрос они не решили. Понятно, что приглашение вратаря Хантера Миски — ошибка, вероятно, в него кто-то еще верит, но таких все меньше и меньше. При этом тот же Алексей Сопин поддерживает новичка в интервью, но так и должен поступать спортивный директор. Какой смысл ему обрушиваться с критикой на голкипера? Этого никто не поймет.

Однако неудача с вратарем повлияла на всех остальных. Сначала хоккеисты были ошарашены тем, что голкиперы у них вообще не выручают. Это всерьез выбило из колеи, и последствия этого нервного состояния в клубе ощущают до сих пор. Седрик Пакетт, Эрик О'Делл нервничают на ровном месте.

Затрясло лидеров — лихорадит других. Правда, не всех. Какие претензии могут быть к Ильенко, Михееву и Швецу-Роговому? Только все они хоккеисты определенного склада, они могут помочь добиться положительного результата, а не обеспечить его. Вопросы к самым дорогим ребятам. А те психуют на ровном месте.

Фото ХК «Динамо»

Но, опять же, и их можно понять. Вы можете гарантировать, что хорошая игра принесет победу, если вратарь может пропустить нелепую шайбу? Никто не может. Вот отсюда и неуверенность в своих силах. С другой стороны, вы-то покажите свою игру, а если вратарь не спасает, то с него спросят. Но сейчас ведь не так.

Что делать дальше? Менеджерам клуба активизировать поиски вратаря, так как сейчас такое ощущение, что подойдет и голкипер среднего уровня, который хотя бы будет брать свое. Кудашову надо всерьез поговорить с хоккеистами и потрясти иностранцев за шиворот.

В конце концов, большие же вопросы ко всем легионерам. От крутого Джордана Уилла до гражданина России Бреннана Менелла. Несмотря на то что последний лето провел в Башкирии и имеет российский паспорт, он все-таки для нас иностранец.

Но знаете, в чем главная проблема «Динамо»? Не устану это повторять. В системе клуба прямо сейчас ходит очень много счастливых людей, для которых поражения команды — радость. Они ждут не дождутся, когда уволят Кудашова, Сопина и им позволят взяться за дело. Будет только хуже, но этого многие не понимают. Вот это самое печальное.

Ничуть не сомневаюсь, что Алексей Сопин и Алексей Кудашов выйдут из этого тяжелого положения. И окружающие должны успокоиться, поверить в тех, кто ведет команду. А то сразу отставкой пугают. Словно после нее все сразу мгновенно изменится. Но ведь это не так.