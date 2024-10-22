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Сегодня, 13:30

Еще один канадец стал россиянином. Сыграет ли он за нашу сборную?

Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт
Нападающий «Динамо» Седрик Пакетт получил российский паспорт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Динамовец Седрик Пакетт получил российский паспорт, и в следующем сезоне он перестанет считаться легионером.

В российском хоккее добавилось игроков, которые по-русски не смогут даже объяснить, как проехать из второй Балашихи в Железнодорожный, но при этом имеют наш паспорт. Седрик Пакетт получил гражданство особым приказом президента России. Что это значит?

Седрик, как грамотный человек, инвестировал в себя. Российское гражданство ни к чему не обязывает, более того, в этом сезоне он по-прежнему будет числиться легионером, так как нельзя изменить заявку до окончания сезона. Но через год все изменится. Пакетт не будет попадать под лимит, а богатые клубы КХЛ заинтересуются форвардом, который, надо признать, довольно неплохо смотрится.

Бреннан Менелл, Брендэн Лайпсик, Кэмерон&nbsp;Ли. Канадцы и американцы бегут получать российский паспорт. И дело тут не в политике

Так что «Динамо» никакой выгоды в этом сезоне иметь не будет. А через год они могут сформировать состав, в котором Менелл и Седрик не попадут под лимит на иностранцев. Обманул ли кого-то Седрик? Нет.

— Мы не можем осуждать людей из других стран за то, что они хотят стать гражданами нашей страны, — сказал вчера Роман Ротенберг.

И это правда. Формально не придерешься. Сомневаюсь, что Пакетт связывает свою будущую жизнь с Россией, но это личное дело каждого. Многие бы хотели провести старость, например, на острове Тасмания, гражданство же здесь вообще ни при чем. Но есть ли обман с хоккейной точки зрения?

Хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я его тоже не вижу. На самом деле не так много игроков взяли наш паспорт. Мы можем вспомнить о Брэндоне Лайпсике, Бреннане Менелле, Кэме Ли и Пакетте. О массовости говорить не приходится, а тот же Рид Буше вообще отказывается от такой возможности, заявляя, что его и так все устраивает. Но мы ведь признаем, что паспорта берут не из-за любви к стране (правда, американец Менелл большую часть отпуска провел в Башкирии, откуда родом его девушка), а потому что так удобней. Но разве подобное есть только у нас? Вспомните китайцев, которые поехали на Олимпиаду, хотя никто из них не сможет написать ни одного иероглифа. В футболе так вообще все это носит массовый характер.

Брендан Лайпсик. Канадский хоккеист Лайпсик — теперь россиянин. Сыграет ли он за сборную и для чего это СКА?

Я уверен, что четыре хоккеиста, которые внезапно стали россиянами, даже бы не задумывались о получении паспорта, если бы в КХЛ не было лимита на легионеров. То есть претензии надо предъявлять тем, кто придумал ограничивать число иностранцев для участия в турнире. Есть закон — найдутся лазейки, и кто-то этим воспользовался. Правда, сейчас у сторонников лимита аргументов поубавилось. Из-за международной изоляции наша сборная пропускает чемпионаты мира во всех возрастах, так что никто не может сказать, что иностранцы «перекрывают дорогу молодым». Остается политический вопрос, но тут мы пасуем. В таких спорах вообще аргументы не действуют, так что нет смысла ввязываться.

Хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кстати, про сборную. Допустим, нас возвращают на международные турниры и допускают до Олимпиады. Честно говоря, я бы не отмахивался от Менелла и Пакетта в качестве кандидатов в сборную. У нас как раз проблемы и с атакующими защитниками, и с такими центрами, которые ничего не боятся, стабильно выступают на высоком уровне и способны в важный момент проявить характер.

Так-то я бы хотел видеть Пакетта в национальной команде. То, что он не говорит на русском, меня мало заботит, так как некоторые российские хоккеисты не могут сформулировать свою мысль, хотя и родились здесь. А пользу принести способен. Но если «ветераны и общественность» опять поднимут демагогическую волну, то Седрика можно и не звать в сборную. Он-то ничего не потеряет.

Прекрасно, что у Пакетта будет российский паспорт. Может быть, через какое-то время сможет самостоятельно доехать от Новогиреево до микрорайона Сакраменто. Хотя я не понимаю для чего.

Седрик Пакетт
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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