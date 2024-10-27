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КХЛ оштрафовала «Спартак» и вынесла предупреждение Ротенбергу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

КХЛ сделала заявление по итогам матча между «Спартаком» и СКА (2:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Игра проходила в пятницу, 25 октября в Москве. После окончания встречи главный тренер армейцев Роман Ротенберг заявил, что болельщики красно-белых всю игру скандировали матерные кричалки, и что подобное происходит на каждом матче этой команды. На трибунах во время матча скандировали: «СКА — позор российского хоккея».

В ответ «Спартак» на официальном сайте попросил КХЛ оценить высказывания Ротенберга. В клубе назвали их «неуравновешенными» и «истеричными», отметив, что тренер СКА «позорит российский хоккей».

КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков команды. В заявлении отметили, что организованных нецензурных кричалок фанатов выявлено не было, но они носили оскорбительный характер.

Также лига вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу о недопустимости подобного поведения:

«Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности. Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 2.5 п. 2 ст. 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ», — говорится в заявлении.

Кроме того, КХЛ вынесла предупреждение СКА за реакцию на кричалки хоккеистов команды, которые отвечали болельщикам жестами.

Источник: ХК СКА
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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