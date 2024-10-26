Ротенберга возмутили кричалки фанатов «Спартака». Но были ли они оскорбительными и надо ли наказывать клуб?

Мнения разошлись.

В пятницу, 25 октября, СКА одержал победу над «Спартаком» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ, но результат этого матча перекрыл сопутствующий скандал, связанный с поведением болельщиков красно-белых. Во время игры они активно скандировали «СКА — позор российского хоккея». Главный тренер армейцев Роман Ротенберг назвал кричалку оскорбительной, но согласны с ним далеко не все. Споры на эту тему не утихают уже второй день.

Что говорят в СКА

Все началось со слов главного тренера армейцев Романа Ротенберга. Сначала он дал эмоциональное флеш-интервью, а затем разгневался во время пресс-конференции. 43-летний специалист услышал сразу три разных оскорбления (не только про «позор») и принялся защищать детей, посетивших матч, и своих игроков.

«Я не хочу комментировать, пусть лига этим занимается. Там сидят чиновники лиги, которые очень много рассказывают. А что на деле — мы все сами видим. Наверное, когда всю игру скандируют матом и никто не вмешивается... И не первый раз такое происходит, здесь это постоянно! И не только в КХЛ, на всех матчах этой команды. У меня эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. Но у нас есть же регулятор, который должен влиять на такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все что угодно! Что они в следующий раз будут исполнять? Что они еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом, а тут маленькие дети сидят на трибунах. Хоккеисты из школ пришли сюда. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответов на эти вопросы», — заявил Ротенберг.

Журналисты попросили Романа Борисовича прокомментировать поведение игроков СКА — Сергея Плотникова и Евгения Кузнецова, которые показывали жесты в сторону фанатской трибуны «Спартака». В ответ он выдал:

«Давайте вы повторите, что кричат трибуны, а я на вас посмотрю. Побуду Плотниковым. Вас оштрафуют? Ну давайте честно общаться. Там три кричалки были, я их хорошо знаю. Не можете? Боитесь кого-то? У нас свободная страна, никто вас не закошмарит за это. Это ответ на вопрос. Больше нет комментариев».

Затем слово взял председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев. Он ответил, обратится ли СКА в КХЛ по этому поводу.

«Лига сама взялась рассмотреть и разобраться. Так что ждем», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Баннер болельщиков «Спартака» перед игрой против СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Надо ли наказывать «Спартак» и звучали ли вообще матерные кричалки?

Комментатор Дмитрий Шнякин ходил на матч с дочкой. Он заявил, что они сидели рядом с фанатской трибуной и не слышали никакого мата.

«Дочь в дУше напевала спартаковские кричалки. И уснула в обнимку с купленной шайбой. Перед этим уведомила, что хочет сходить на хоккей еще много-много раз! Сводил, блин.

P. S. Игра сегодня отличная была. Правда, вновь провальный второй период. Филин — май лав. О каком мате говорит Ротенберг, ума не приложу, мы семьей сидели рядом с фанаткой. Ну а СКА — с заслуженной победой, да», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» назвал отвратительным поведение болельщиков красно-белых и призвал КХЛ наказать виновных.

«Не могу объяснить, почему именно к спортсменам из Санкт-Петербурга такое отношение. Считаю, что отвратительное поведение было. Болельщики «Спартака» должны вести себя более корректно. Выкрики иначе как провокацией назвать невозможно. В КХЛ должны самым жестким образом подойти к выяснению причин и наказать виновных. Если мы оставим это без внимания, то следующий этап будет более жестким, начнется хулиганство и так далее», — отметил депутат.

Вице-президент «Спартака» и КХЛ Валерий Каменский в интервью «СЭ» заявил, что «не слышал и не видел мата», а также назвал фанатов московского клуба самыми корректными.

«У КХЛ есть регламент. Если есть заявление клуба, его рассматривают. А то, что было вчера... Не слышал и не видел мата, чего-то противозаконного. Кричалка «СКА — позор российского хоккея»? Не слышал, меня не было на хоккее. Мне написали. Это же не мат. Бывают эмоции.

Но спартаковские болельщики, я считаю, сейчас самые корректные. На игры красно-белых ходит очень много болельщиков с детьми. Идет работа клуба с фанатами. Они сами видят, что у нас хорошая атмосфера на стадионе. Думаю, ничего не должно произойти, потому что все было корректно», — сказал Каменский.

Также за поклонников «Спартака» в разговоре с «СЭ» заступился заслуженный тренер России Федор Канарейкин. По его словам, у команды отличные болельщики.

«Скажу только три слова: «Спартак» — лучшая команда. Да, бывают разные моменты, конечно, надо сдерживать свои эмоции, и есть такие матчи, когда эмоции болельщиков зашкаливают. Но особенно концентрировать внимание на «Спартаке» не надо, у них лучшие болельщики», — заявил Канарейкин.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг с игроками команды. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Откуда взялась кричалка про «позор российского хоккея»?

Это преобразование заряда «Зенит» — позор российского футбола». Считается, что кричалку запустили фанаты «Факела» во время майского матча сезона-2023/24 с петербургским клубом. Через несколько дней команду из Воронежа оштрафовали на 30 тысяч рублей — за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».

Вскоре наказали «Динамо» — уже на 40 тысяч, потому что был и другой заряд. Причем фанаты скандировали кричалку не на игре с «Зенитом», а во время встречи 29-го тура с «Крыльями Советов». В том же туре за подобное поведение болельщиков штраф в 30 тысяч выписали «Ахмату».

В сезоне-2024/25 эта история продолжается, наказание за заряд уже вошло в рутину РФС. И теперь может стать головной болью КХЛ: на матче «Спартак» — СКА 25 октября кричалка прозвучала впервые.