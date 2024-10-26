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Сегодня, 17:30

«Спартак» обменял Рукавишникова в «Сибирь»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Спартак» обменял в «Сибирь» защитника Романа Рукавишникова, за него красно-белые получат права на Никиту Ефремова.

32-летний Рукавишников является 2-кратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. За «Спартак» он выступал с 2023 года, в текущем сезоне он был помещен в список отказов и не провел за клуб ни одного матча.

«Спартак» оформил сделку с «Сибирью» из Новосибирска. В обмен на права на 32-летнего защитника Романа Рукавишникова, новичком системы «Спартака» стал защитник Никита Ефремов. Благодарим Романа за игру в системе «Спартака» и приветствуем Ефремова, желаем нашему новичку успешных выступлений!» — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

23-летний Ефремов является воспитанником новосибирского клуба и выступал за основной состав с 2019 года. В сезоне-2023/24 защитник провел 67 игр в КХЛ, набрав 8 (3+5) очков.

Роман Рукавишников
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
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