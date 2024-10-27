«Локомотив» победил минское «Динамо», Радулов забросил шайбу
«Локомотив» дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев гол забил Александр Радулов, реализовав большинство. Две результативные передачи на счету Артура Каюмова. У гостей шайбы забросили Виталий Пинчук и Николас Мелош.
«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд. Ярославцы набрали 36 очков и лидируют в таблице Западной конференции. «Динамо» с 21 очком — на 8-й строчке.
30 октября «Локомотив» сыграет в гостях со СКА. «Динамо» 29-го числа сыграет на выезде с «Северсталью».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Радулов — 6 (бол., Гернат, Никулин), 11:43 — 1:0. Сурин — 3 (Каюмов, Береглазов), 15:46 — 2:0. Сергеев — 1 (Березкин, Каюмов), 20:16 — 3:0. Пинчук — 7 (бол., Лайл, Волков), 36:08 — 3:1. Мелош — 3 (Тирни, Энас), 58:24 — 3:2.
Вратари: Исаев — Тихомиров.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (10+8+9) — 26 (9+9+8).
Судьи: Беляев, Ромасько.
27 октября. Ярославль. Арена-2000. 7668 зрителей
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|Локомотив
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|11
|25
|5
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|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
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|19
|10
|9
|22
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|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
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|20
|6
|14
|14
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|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|19
|11
|8
|24
|3
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|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
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|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
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|18
|9
|9
|19
|8
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|19
|8
|11
|19
|9
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|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|27.10
|14:00
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Авангард – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|27.10
|14:00
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Торпедо – Витязь
|1 : 2
|27.10
|17:00
|
Северсталь – Амур
|3 : 0
|27.10
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|4 : 2
|27.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|3 : 2