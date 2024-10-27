«Локомотив» и «Динамо» Минск сыграют в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 27 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за матчем можно на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть встречу своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Белоруссии трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

Железнодорожники набрали 34 очка и занимают 1-е место в Западной конференции. Минская команда с 21-м баллом располагается на 8-й строчке на Востоке.

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