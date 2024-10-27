«Локомотив» — «Динамо» Минск: смотреть матч КХЛ онлайн трансляция
«Локомотив» и «Динамо» Минск сыграют в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 27 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Локомотив» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за матчем можно на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть встречу своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Белоруссии трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».
Железнодорожники набрали 34 очка и занимают 1-е место в Западной конференции. Минская команда с 21-м баллом располагается на 8-й строчке на Востоке.
Матч «Локомотив» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|20
|14
|6
|29
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|19
|11
|8
|24
|3
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|4
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|27.10
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|27.10
|14:00
|
Торпедо – Витязь
|1 : 2
|27.10
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|27.10
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|27.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -