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Сегодня, 16:30

«Локомотив» — «Динамо» Минск: смотреть матч КХЛ онлайн трансляция

«Локомотив» сыграет с «Динамо» Минск регулярном чемпионате КХЛ 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вадим Шипачев, игрок ХК «Динамо» Минск.
Фото ХК «Динамо» Минск

«Локомотив» и «Динамо» Минск сыграют в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 27 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за матчем можно на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть встречу своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Белоруссии трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

Железнодорожники набрали 34 очка и занимают 1-е место в Западной конференции. Минская команда с 21-м баллом располагается на 8-й строчке на Востоке.

Матч «Локомотив» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Торпедо 20 10 10 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Металлург Мг 21 10 11 21
4 Нефтехимик 21 8 13 21
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
Результаты / календарь
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28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 14:00
Авангард – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
27.10 14:00
Торпедо – Витязь
 1 : 2
27.10 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
27.10 17:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
27.10 17:00
Локомотив – Динамо Мн
 - : -
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