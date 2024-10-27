Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Андрей Василевский. 30-летний россиянин отразил все 32 броска по своим воротам и оформил первый шат-аут в сезоне.

Второй звездой стал нападающий Конор Джики, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку Митчелл Чаффи, ставший автором победной шайбы.