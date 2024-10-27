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Сегодня, 04:38

«Рейнджерс» переиграли «Анахайм», Панарин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» выиграли у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У нью-йоркской команды голами отметились Райан Линдгрен и Уильям Кулле. Единственная шайба «Дакс» на счету Олена Зеллвегера.

Российский нападающий Артемий Панарин сыграл 22 минуты 49 секунд и отметился 6 бросками и одной голевой передачей.

«Рейнджерс» с 13 очками лидируют в Восточной конференции. «Анахайм» идет 12-м в Западной конференции — 7 очков.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 13
2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Вашингтон 7 5 2 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 9 3 6 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 5 3 11
2 Калгари 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 7 3 4 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
Результаты / календарь
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30.10
31.10
1.11
27.10 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 3 : 0
27.10 02:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 2
27.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 2 : 1
27.10 02:00
Калгари – Виннипег
 3 : 5
27.10 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 3 ОТ
27.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 3 : 6
27.10 03:00
Даллас – Чикаго
 4 : 2
27.10 03:00
Нэшвилл – Коламбус
 4 : 3 ОТ
27.10 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
27.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 - : -
27.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 - : -
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