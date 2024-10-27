«Рейнджерс» переиграли «Анахайм», Панарин набрал одно очко

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«Рейнджерс» выиграли у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У нью-йоркской команды голами отметились Райан Линдгрен и Уильям Кулле. Единственная шайба «Дакс» на счету Олена Зеллвегера.

Российский нападающий Артемий Панарин сыграл 22 минуты 49 секунд и отметился 6 бросками и одной голевой передачей.

«Рейнджерс» с 13 очками лидируют в Восточной конференции. «Анахайм» идет 12-м в Западной конференции — 7 очков.