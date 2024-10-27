Наказаны все! КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение фанатов и вынесла предупреждение Ротенбергу

Теперь в этой истории поставлена точка?

КХЛ выпустила официальное заявление по итогам матча между «Спартаком» и СКА (2:5) в FONBET Чемпионате КХЛ, который закончился скандалом. Во время игры в Москве фанаты красно-белых скандировали: «СКА — позор российского хоккея», что взбесило главного тренера армейцев Романа Ротенберга. «Спартак» в ответ назвал высказывания 43-летнего специалиста «неуравновешенными и истеричными».

Что сказали в КХЛ

Лига оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков команды. В заявлении отмечается, что организованных нецензурных кричалок фанатов хозяев выявлено не было, но они носили оскорбительный характер.

Также КХЛ вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу «о недопустимости подобного поведения»:

«Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности. Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 2.5 п. 2 ст. 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ», — говорится в заявлении.

Кроме того, предупреждение петербургский клуб также получил за действия игроков, которые отвечали болельщикам жестами.

«Там три кричалки были, я их хорошо знаю»

Ротенберг любит высказываться в прессе по любому поводу, поэтому никто не удивился, когда он эмоционально прокомментировал поведение спартаковских фанатов. Сначала Роман Борисович дал эмоциональное флеш-интервью, а затем разгневался во время пресс-конференции. Оказалось, что 43-летний специалист услышал сразу три разных оскорбления (не только про «позор»).

«Я не хочу комментировать, пусть лига этим занимается. Там сидят чиновники лиги, которые очень много рассказывают. А что на деле — мы все сами видим. Наверное, когда всю игру скандируют матом и никто не вмешивается... И не первый раз такое происходит, здесь это постоянно! И не только в КХЛ, на всех матчах этой команды. У меня эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. Но у нас есть же регулятор, который должен влиять на такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все что угодно! Что они в следующий раз будут исполнять? Что они еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом, а тут маленькие дети сидят на трибунах. Хоккеисты из школ пришли сюда. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответов на эти вопросы», — заявил Ротенберг.

Журналисты попросили главного тренера СКА прокомментировать поведение своих игроков — Сергея Плотникова и Евгения Кузнецова, которые показывали жесты в сторону фанатской трибуны «Спартака». В ответ он выдал:

«Давайте вы повторите, что кричат трибуны, а я на вас посмотрю. Побуду Плотниковым. Вас оштрафуют? Ну давайте честно общаться. Там три кричалки были, я их хорошо знаю. Не можете? Боитесь кого-то? У нас свободная страна, никто вас не закошмарит за это. Это ответ на вопрос. Больше нет комментариев».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жесткий релиз «Спартака»

Реакции московского клуба на слова Ротенберга долго ждать не пришлось. Уже на следующий день после матча, 26 октября, «Спартак» выступил с официальным заявлением. В нем указано, что слова Романа Борисовича «вызывают недоумение, так как именно представители ХК СКА на протяжении всей встречи в грубой и нецензурной форме общались с судьями матча, и это транслировалось в прямом эфире «Матч ТВ».

Красно-белые назвали слова главного тренера СКА «неуравновешенными и истеричными».

«Они провокационные, порочащие достоинство Лиги, ставящие под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленные на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд».

Заканчивается пресс-релиз «Спартака» не менее жестко, чем начинался. Чего только стоит фраза: «так называемое «лицо российского хоккея»!

«Также обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера ХК СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена Совета директоров, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его».

КХЛ следила за развитием ситуации несколько дней, и в конечном итоге вмешалась. Теперь оба клуба наказаны, «Спартак» — в большей степени. Но это не означает, что стороны перестанут разжигать конфликт. И без того принципиальное противостояние, кажется, только вышло на новый уровень.