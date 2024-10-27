«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», Дорофеев набрал 3 очка
«Вегас» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Павел Дорофеев забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Всего у него в этом сезоне 7 (4+3) очков. Голкипер Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
«Вегас» с 13 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Шаркс» — последние (2 очка).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сан-Хосе» — 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)
Голы: Пирсон — 2 (Карлссон, Хольц), 1:57 — 1:0. Айкел — 3 (Стоун, Пьетранджело), 3:47 — 2:0. Хауден — 4 (Гертл, Дорофеев), 16:46 — 3:0. Гранлунд — 4 (Эклунд, Ферраро), 30:13 — 3:1. Карлссон — 1 (мен., Пьетранджело), 31:10 — 4:1. Дорофеев — 4 (бол., Теодор, Стоун), 39:26 — 5:1. Штурм — 1, 39:41 — 5:2. Стоун — 4 (Айкел, Барбашев), 51:10 — 6:2. Канин — 2 (Зеттерлунд), 53:29 — 6:3. Хауден — 5 (Дорофеев, Гертл), 57:07 — 7:3.
Вратари: Самсонов — Ванечек.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 42 (22+15+5) — 27 (4+11+12).
Наши: Барбашев (16.26/3/+2), Дорофеев (18.15/9/+2) — Гущин (10.11/1/-1).
27 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Каролина
|7
|5
|2
|10
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|9
|4
|5
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|6
|3
|13
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|4
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|2
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|7 : 3
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|1 : 4
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|4 : 3