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Сегодня, 07:36

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», Дорофеев набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Павел Дорофеев забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Всего у него в этом сезоне 7 (4+3) очков. Голкипер Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Вегас» с 13 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Шаркс» — последние (2 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Голы: Пирсон — 2 (Карлссон, Хольц), 1:57 — 1:0. Айкел — 3 (Стоун, Пьетранджело), 3:47 — 2:0. Хауден — 4 (Гертл, Дорофеев), 16:46 — 3:0. Гранлунд — 4 (Эклунд, Ферраро), 30:13 — 3:1. Карлссон — 1 (мен., Пьетранджело), 31:10 — 4:1. Дорофеев — 4 (бол., Теодор, Стоун), 39:26 — 5:1. Штурм — 1, 39:41 — 5:2. Стоун — 4 (Айкел, Барбашев), 51:10 — 6:2. Канин — 2 (Зеттерлунд), 53:29 — 6:3. Хауден — 5 (Дорофеев, Гертл), 57:07 — 7:3.

Вратари: Самсонов — Ванечек.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (22+15+5) — 27 (4+11+12).

Наши: Барбашев (16.26/3/+2), Дорофеев (18.15/9/+2) — Гущин (10.11/1/-1).

27 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Илья Самсонов
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 9 3 6 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 9 4 5 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
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5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 7 3 4 7
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