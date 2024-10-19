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Сегодня, 12:15

Легионеры «Салавата» отказывались выходить на матч с «Трактором». Причина — деньги

В «Салавате Юлаеве» начались задержки с выплатой заработной платы
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеист «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В Уфе опять начались задержки с выплатой заработной платы.

Сезон — новый, проблемы — старые. В «Салавате Юлаеве» снова появились задержки с перечислением зарплаты. Уфимская команда очень здорово начала регулярный чемпионат, демонстрируя зрелищный и содержательный хоккей. Когда вчера смотрел шикарный матч в Челябинске против лидера «Востока», то несколько раз ловил себя на очевидной мысли. Еще два-три хороших новичка, и уфимцы с такой игрой могут обоснованно рассчитывать на большой хоккей даже в мае. Мой идеальный мир был разрушен спустя несколько часов. Новость оказалась громкой, но, к сожалению, привычной для «Салавата Юлаева» на протяжении последних лет. Это деньги.

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По информации «СЭ», игроки получают зарплаты с задержкой. Точные причины происходящего пока неизвестны. Когда такие вещи повторяются из раза в раз, то сложно ссылаться исключительно на технические моменты. Первую зарплату команде дали не вовремя. Со второй такая же история. Легионеры к этим вещам относятся очень чувствительно. Им не нравится жить обещаниями. Особенно на фоне своих знакомых из других команд.

Еще за сутки до матча с «Трактором» иностранцы не горели желанием выходить на лед. Их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов, которого они очень уважают. Перед игроками еще остаются задолженности за билеты и экипировку. В ситуации, когда «Салават Юлаев» держится во многом на легионерах, все может закончиться для него крахом. Хотя и российские игроки тоже устали от хронических проблем и не могут сосредоточиться только на хоккее.

Хоккеист «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд
Нэйтан Тодд.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Многим эта история может показаться чрезмерным преувеличением и сознательным нагнетанием. Уфимский клуб через такие передряги проходил неоднократно. Но всегда бывает момент, когда у кого-то заканчивается терпение. Примерно полторы недели назад появилась информация, что один из ведущих легионеров «Салавата Юлаева» хочет сменить команду и готов это сделать в любой момент. На фоне дела Михала Криштофа можно ожидать пессимистичного развития события и для клуба, и для лиги в целом.

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Летом можно было подумать, что печальная история с долгами в «Салавате Юлаеве» окончательно закрыта. Для организации это принципиальный вопрос, который свидетельствует и о ее репутации, и о доверии со стороны других людей. Этим никогда нельзя пренебрегать, если хочешь выстроить сильную команду. Мелочей не бывает. Тем более что финансовый вопрос — далеко не мелкий. Время показало, что летние ожидания оказались ошибочными. Проблемы начались раньше, чем можно было даже представить. В голове не укладывается. С таким подходом симпатичную уфимскую команду почти наверняка ждет еще один потерянный впустую сезон.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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