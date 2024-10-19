Легионеры «Салавата» отказывались выходить на матч с «Трактором». Причина — деньги
Сезон — новый, проблемы — старые. В «Салавате Юлаеве» снова появились задержки с перечислением зарплаты. Уфимская команда очень здорово начала регулярный чемпионат, демонстрируя зрелищный и содержательный хоккей. Когда вчера смотрел шикарный матч в Челябинске против лидера «Востока», то несколько раз ловил себя на очевидной мысли. Еще два-три хороших новичка, и уфимцы с такой игрой могут обоснованно рассчитывать на большой хоккей даже в мае. Мой идеальный мир был разрушен спустя несколько часов. Новость оказалась громкой, но, к сожалению, привычной для «Салавата Юлаева» на протяжении последних лет. Это деньги.
По информации «СЭ», игроки получают зарплаты с задержкой. Точные причины происходящего пока неизвестны. Когда такие вещи повторяются из раза в раз, то сложно ссылаться исключительно на технические моменты. Первую зарплату команде дали не вовремя. Со второй такая же история. Легионеры к этим вещам относятся очень чувствительно. Им не нравится жить обещаниями. Особенно на фоне своих знакомых из других команд.
Еще за сутки до матча с «Трактором» иностранцы не горели желанием выходить на лед. Их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов, которого они очень уважают. Перед игроками еще остаются задолженности за билеты и экипировку. В ситуации, когда «Салават Юлаев» держится во многом на легионерах, все может закончиться для него крахом. Хотя и российские игроки тоже устали от хронических проблем и не могут сосредоточиться только на хоккее.
Многим эта история может показаться чрезмерным преувеличением и сознательным нагнетанием. Уфимский клуб через такие передряги проходил неоднократно. Но всегда бывает момент, когда у кого-то заканчивается терпение. Примерно полторы недели назад появилась информация, что один из ведущих легионеров «Салавата Юлаева» хочет сменить команду и готов это сделать в любой момент. На фоне дела Михала Криштофа можно ожидать пессимистичного развития события и для клуба, и для лиги в целом.
Летом можно было подумать, что печальная история с долгами в «Салавате Юлаеве» окончательно закрыта. Для организации это принципиальный вопрос, который свидетельствует и о ее репутации, и о доверии со стороны других людей. Этим никогда нельзя пренебрегать, если хочешь выстроить сильную команду. Мелочей не бывает. Тем более что финансовый вопрос — далеко не мелкий. Время показало, что летние ожидания оказались ошибочными. Проблемы начались раньше, чем можно было даже представить. В голове не укладывается. С таким подходом симпатичную уфимскую команду почти наверняка ждет еще один потерянный впустую сезон.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|Спартак
|17
|11
|6
|24
|3
|СКА
|17
|11
|6
|23
|4
|Северсталь
|17
|10
|7
|20
|5
|Торпедо
|16
|9
|7
|20
|6
|ЦСКА
|17
|7
|10
|20
|7
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|16
|8
|8
|16
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Сочи
|16
|6
|10
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|19.10
|10:00
|
Адмирал – Лада
|5 : 3
|19.10
|10:30
|
Амур – Спартак
|4 : 5
|19.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|- : -
|19.10
|14:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -
|19.10
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|19.10
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|- : -
|19.10
|17:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -