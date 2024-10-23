Российский защитник дебютировал в НХЛ и попал под каток «Тампы». Кучеров продолжает набирать очки

«Тампа» переиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 5:8 (1:1, 1:5, 3:2)

Голы: Д. Хьюз — 2 (Братт, Палат), 11:02 — 1:0. Пойнт — 4 (бол., Чирелли, Кучеров), 14:09 — 1:1. Майер — 3 (Д. Хьюз), 20:51 — 2:1. Хедман — 1 (Мозер, Гюнцель), 27:34 — 2:2. Хагель — 3 (Чирелли, Пербикс), 29:27 — 2:3. Хагель — 4 (Джики, Чирелли), 33:01 — 2:4. Хагель — 5 (Лиллеберг, Чирелли), 35:53 — 2:5. Хедман — 2 (Хагель, Мозер), 37:28 — 2:6. Бастиан — 2 (Лазар), 42:56 — 3:6. Майер — 4 (бол., Татар, Немец), 45:24 — 4:6. Гюнцель — 2 (бол.), 45:48 — 4:7. Мозер — 2 (мен., Пол), 49:19 — 4:8. Ноесен — 3 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 52:45 — 5:8.

Вратари: Аллен — Йоханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (7+15+11) — 37 (17+13+7).

Наши: Мисюль (12.23/0/-1) — Кучеров (18.00/3/0).

23 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

В первых трех матчах сезона «Тампа» выезжала за счет звена Никиты Кучерова и отличной игры Андрея Василевского. В играх с «Оттавой» и «Торонто» тактика разладилась: россиянин продолжал набирать очки, но поддержки из нижних звеньев не было. Перестал выручать и Василевский.

На встречу с «Нью-Джерси» впервые в сезоне в старте вышел Йонас Йоханссон. Но ничем хорошим швед сегодня не запомнился: 5 пропущенных шайб и лишь 85,7% отраженных бросков. С таким бэкапом Василевский может быть спокоен за свое место основного в «Тампе».

Уже в первом периоде свою результативную серию продолжил Никита Кучеров. Россиянин в большинстве отдал голевой пас на Брэндана Поинта. Таким образом, Кучеров не уходит со льда без голевых действий с начала сезона: 6 матчей и 12 (7+5) очков. Кучеров сделал еще один ассист в третьем периоде, но в целом веселилось второе звено.

Самым результативным стал второй период. Уже на первой минуте усилиями Тима Майера «Нью Джерси» вышел вперед. Но второй игровой отрезок закончился для «дьяволов» адом: пять пропущенных шайб в течение десяти минут и 2:6 на табло. Лучший свой матч в сезоне провел Брэндон Хэгел, оформивший хет-трик. Трижды ему ассистировал Антони Сирелли. Первое очко в карьере набрал 20-летний Коннор Гики, участвовавший в обмене Михаила Сергачева в «Юту».

В третьем периоде «Тампа» смогла довести игру до победного конца. Причем шайбы были на любой вкус: в большинстве, в меньшинстве, в равных составах. Итоговый счет — 8:5. И заявка на звание самого результативного матча в этот невероятный день.

Чудом в этой голевой феерии практически не участвовал защитник «Нью-Джерси» Даниил Мисюль, дебютировавший в НХЛ. Мисюль получил шанс в основе после отправки в АХЛ 20-летнего Шимуса Кейси, который в 8 матчах набрал 4 (3+1) очка. Сегодня воспитанник «Локо» провел на льду более 12 минут и закончил встречу с показателем полезности «-1» — практически успех для защитников «Джерси».